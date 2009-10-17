خودروهای خطرساز در جاده ها توقیف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی سه روزه استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مجتمع عصر انقلاب شهریار به کار خود پایان داد.

سردار مومنی در این همایش گفت: به عقیده من هیچ سازمان و ارگانی به اندازه پلیس راهنمایی و رانندگی که وظیفه خطیر، مهم و همچنین در ارتباط مستقیم با مردم باشد وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اهمیت، گستردگی، حساسیت و ارباب رجوع در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی بین تمام سازمانها و نهادهای کشور بی نظیر است بیان داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی جدای از حفظ امنیت و کار انتظامی نقش قضاوت و داوری نیز دارد که در هیچ بخش دیگر پلیس چنین مقوله ای وجود ندارد .

رئیس پلیس راهور هدف اساسی برگزاری کارگاه آموزشی استانداردسازی رفتار کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی را بیان دیدگاههای مستقیم کارکنان اجرایی و همچنین ارتباط مستقیم چهره به چهره مسئولان با کارکنان عنوان کرد و گفت: اگر مسئولی بخواهد تصمیم درستی بگیرد باید محیط و فضای کاری اداره خود را بشناسد تا بتواند درست مدیریت کند.

سردار مومنی نیروی انسانی را مهمترین سرمایه یک سازمان دانست و گفت: این سرمایه آسان بدست نمی آید و نمی توان برای آن نرخ و قیمتی تعیین کرد.



وی هدف کارگاه آموزشی را توسعه و ارتقای دانش کارکنان و یکسان سازی برخورد و ارتباط با ارباب رجوع دانست.

مومنی در بخش دیگری از سخنانش به اعمال قانون خودروهای متخلف اشاره داشت و تاکید کرد: حین اعمال قانون هیچ مسئول و مدیری از همکاران حق ندارد با رده بالاتر تماس بگیرد و درخواست صرفنظر کردن از تخلف کند و اگر مواردی نیز مشاهده شود با فردی که اعتماد به نفس همکار را سلب می کند به شدت برخورد می کنم.

رئیس پلیس راهور با مثبت ارزیابی کردن این کلاسها بر استمرار کارگاههای آموزشی تاکید کرد.

مومنی در بخش دیگری از سخنانش به اعمال قانون در حوزه توقیف خودروهای متخلفان اشاره کرد و خطاب به افسران اجرایی راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: خودروهایی که حرکات مارپیچ، نمایشی و بسیار خطرناک دارند و همچنین سریع تغییر مسیر می دهند را ضمن برخورد جدی توقیف کنید.

این مقام ارشد انتظامی 77 درصد علت وقوع تصادفات را عدم توجه به جلو، سرعت، سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ عنوان کرد و گفت: بیشترین اعمال قانون پلیس راهور باید به تخلفات خطرآفرین باشد.

وی با اشاره به وجود سه میلیون و 400 هزار خودرو در سال 77 درکشور گفت: این رقم در سال 87 به 12 میلیون دستگاه رسیده اما زیرساختها و معابر حمل و نقل هیچ تغییر نکرده است.

مومنی طرح کنترل الکترونیکی محورهای بین شهری را در کاهش تخلفات موثر دانست و گفت: مسیرهای تهران ـ مشهد، هراز ـ کندوان، فیروزکوه، تهران ـ شیراز و سیرجان ـ بندرعباس به صورت الکترونیکی تحت پوشش کنترلی قرار خواهند گرفت و در نتیجه کاهش تخلف و حضور فیزیکی پلیس راهنمایی و رانندگی را شاهد خواهیم بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، کار پلیس راهور ناجا را منحصر به فرد و در عین حال پر دغدغه، پر مشغله و با اضطراب ذکر کرد و خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل یکپارچه شما همکاران رمز اساسی و اثر بخشی بیشتر عملکرد پلیس راهور خواهد بود.