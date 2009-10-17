به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 10 صبح روز یکشنبه 26 مهرماه در آستانه میلاد امام هشتم (ع) برگزار می‌شود و در آن علاوه بر دکتر سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد، سیدجواد جعفری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) حضور خواهند داشت.

نشست خبری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، مقابل ساختمان وزارت ارشاد، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار می‌شود و وزیر ارشاد و دبیر جشنواره اهداف و برنامه‌های آن را تبیین و تشریح می‌کنند.