ابداع لپ تاپی انعطاف پذیر به شکل استوانه!

به گزارش خبرگزاری مهر، خلاقیت برخی از طراحان الکترونیکی تا حدی پیش می رود که می تواند بسیاری از غیر ممکن ها را به ممکن تبدیل کند حتی اگر این غیر ممکن لپ تاپی باشد که بتوان آن را مانند صفحه ای حصیری لوله کرده و کناری گذاشت و در صورت نیاز آن را گشود و مورد استفاده قرار داد.

طرح لپ تاپ شرکت Orkin با نام رول تاپ از چنین ویژگی های غیر عادی و دور از ذهنی برخوردار است. در صورتی که چنین طرحی به واقعیت تبدیل شود می تواند برترین و سبک ترین لپ تاپها را نیز به دست فراموشی سپرده و جایگزین آنها شود.

این طرح لپ تاپ/ تبلتی را نشان می دهد که انعطاف پذیر بوده و از نمایشگری OLED و لمسی با ابعاد 17 اینچ برخوردار است، البته این وسعت متعلق به زمانی است که رول تاپ کاملا باز است. در زمانی که مانند یک لپ تاپ از آن استفاده شود نمایشگر آن 13 اینچ بوده و در زمان بسته بودن به استوانه ای کوچک و قابل حمل تبدیل می شود.

قلم نوری، آداپتور انرژی و پورتهای یو اس بی همگی در پایه مجزایی قرار دارند و دیگر تجهیزات یک رایانه از قبیل ماوس، صفحه کلید، وب کم و کابل انرژی به شکلی زیبا با خود رول تاپ درآمیخته اند. در عین حال به دلیل استفاده از فناوری OLED در ساخت نمایشگر میزان مصرف انرژی این لپ تاپ کاهش پیدا کرده است.

پس از باز شدن رول تاپ می توان در سه ناحیه از آن تا خوردگی ایجاد کرده و مانند یک لپ تاپ عادی از آن استفاده کرد و یا با سطحی کاملا مسطح و افقی به عنوان یک تبلت 17 اینچی برای طراحی و خلق آثار گرافیکی آن را مورد استفاده قرار داد.



بر اساس گزارش گیزمودو، در عین حال وجود پایه ای کوچک در پشت رول تاپ این امکان را می دهد تا آن را در حین تماشای فیلم مانند نمایشگری بزرگ به صورت عمودی بر روی هر سطحی قرار داد.