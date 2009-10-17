بوانات محروم ترین شهرستان استان فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد جانی ظهر شنبه در جریان افتتاح یک پروژه راهسازی در بوانات افزود: به رغم اینکه دولت نهم تلاشها و توجهات بسیاری را به این منطقه اعمال کرده اما به خاطر آماده نبودن زیرساختها سرمایه گذاران در این منطقه جذب نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سفر دور دوم هیئت دولت به استان فارس مصوباتی برای بوانات در نظر گرفته شد که در حوزه راه ها بود و امیدواریم با اجرایی شدن آن مشکلات بوانات نیز برای جذب سرمایه گذار و رهایی از محرومیت حل شود.

به گزارش مهر، شهرستان بوانات در حالی همچنان محرومیتهای مختلف خود را تحمل می کند که در سال 86 و مقارن با سفر دور اول هیئت دولت به این شهرستان نماینده پیشین این منطقه نیز محرومیتهای بوانات را تشریح کرد و خواستار رفع آنها شده بود.

بوانات با بیش از 65 هزار نفر جمعیت و پنج هزار کیلومتر مربع مساحت در200کیلومتری شمال شرق شهرستان شیراز واقع شده است.