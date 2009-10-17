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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

نماینده بوانات در مجلس:

بوانات محروم ترین شهرستان استان فارس است

بوانات محروم ترین شهرستان استان فارس است

شیراز - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام داود محمد جانی بوانات را یکی از محروم ترین شهرستانهای استان فارس توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد جانی ظهر شنبه در جریان افتتاح یک پروژه راهسازی در بوانات افزود: به رغم اینکه دولت نهم تلاشها و توجهات بسیاری را به این منطقه اعمال کرده اما به خاطر آماده نبودن زیرساختها سرمایه گذاران در این منطقه جذب نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سفر دور دوم هیئت دولت به استان فارس مصوباتی برای بوانات در نظر گرفته شد که در حوزه راه ها بود و امیدواریم با اجرایی شدن آن مشکلات بوانات نیز برای جذب سرمایه گذار و رهایی از محرومیت حل شود.

به گزارش مهر، شهرستان بوانات در حالی همچنان محرومیتهای مختلف خود را تحمل می کند که در سال 86 و مقارن با سفر دور اول هیئت دولت به این شهرستان نماینده پیشین این منطقه نیز محرومیتهای بوانات را تشریح کرد و خواستار رفع آنها شده بود.

بوانات با بیش از 65 هزار نفر جمعیت و پنج هزار کیلومتر مربع مساحت در200کیلومتری شمال شرق شهرستان شیراز واقع شده است.

کد مطلب 965816

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