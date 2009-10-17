صنایع دستی در معرض انقراض کرمان مستند سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مطهری نیا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران بر مستند سازی و مستند نگاری رشته های مختلف صنایع دستی در معرض انقراض در کرمان خبرداد و گفت: در راستای حفظ 2 رشته صنایع دستی منحصر بفرد کرمان "پته دوزی" و "گلیم شریکی پیچ" در استان کرمان مستند سازی می شوند.

وی افزود: این رشته های صنایع دستی در کرمان با توجه به اهمیت و موقعیتی که در کرمان دارند از رشته های اولویت دار محسوب می شوند.

وی عنوان کرد: پته دوزی از هنری های صنایع دستی منحصر بفرد کرمان محسوب می شود که توسط زنان و دختران کرمانی با نخ های رنگین بر روی پارچه دستباف نقش های زیبا دوخته می شود که معروف ترین نقش پته نیز نقش درخت زندگی است.

وی از رواج این هنر در شهرهای مختلف استان خبرداد و گفت: روپوش مقبره شاه نعمت الله ولی با قدمت یک قرن نشان دهنده سابقه تاریخی این هنر در کرمان است.

سرپرست صنایع دستی کرمان افزود: گلیم شریکی پیچ به عنوان هنر بومی عشایر سیرجان نیز تنها از تارهای متصل تشکیل شده است و پود ندارد که در جهان منحصر بفرد است.

