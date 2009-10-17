مراکز انحرافات دینی باید شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر شنبه در مراسم گشایش دوره پنج روزه توجیهی آموزشی طرح بصیرت سپاه کربلای مازندران در حسینیه عاشقان کربلای ساری با اشاره به وجود انحرافات دینی گفت: باید مرکز انحرافات را شناسایی کرد و در صدد اصلاح آن برآمد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه شیعه ناجی فرقه‌های دینی است، اظهار داشت: محرم سنگر ضد کفر است.

وی با اعلام اینکه مستندات و رخدادها تاریخ اسلام و روایات اسلامی پیرامون نقش انسان‌ساز تشیع ادامه داد: شیعه یک مکتب تعالی بخش برای همه اعصار و جوامع بشری است.

طبرسی با تاکید بر هوشیاری امت در مقابل خط و سنگر کفر گفت: هم اکنون دو خط وجود دارد خط الله و خط شیطان و این دو خط که از حضرت آدم (ع) جریان پیدا کرده و تا حضرت مهدی عج امتداد پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: اسلام هم اکنون شناسنامه دارد که از غار حرا شروع شده و تا غدیر تکمیل شد و تا قیامت ادامه خواهد یافت.

امام جمعه ساری با اشاره به مخالفت‌های دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی تصریح کردک همه این مخالفت‌ها برای این است که ما پیرو ولایت حضرت علی (ع) و ولایت فقیه هستیم.

وی افزود: هویت صنفی سپاه ولایتمداری است که باید این هویت پیوسته و به قوت خویش باقی بماند.



وی با تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیم طرح بصیرت در سپاه در راستای مقابله با فتنه‌ها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: بصیرت نگاه عمیق، وسیع، حکیمانه، عالمانه، عاقلانه و حقیقت بین به مسائل و اموری اطلاق می‌شود.