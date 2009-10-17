سرمایه در گردش و نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی/ بانکها حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شکیبایی ظهر شنبه در سمینار تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی و صنایع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در این رابطه توضیح داد: هم اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی در پی مشکل سرمایه در گردش و بنگاه های در حال راه اندازی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی توانند فعالیت کنند.

وی بانک ها را عاملی برای رشد اقتصادی دانست و افزود: اگر بانکها به درستی وظایف خود را انجام دهند همه بخشهای اقتصادی رشد خواهند کرد اما اگر خللی در عملکرد بانک ها بوجود آید به تبع تاثیر مستقیم آن بر روی روابط اقتصادی منعکس می شود .

شکیبایی در ادامه از بانکها خواست تا با حمایت عملی از بخش صنعت به وعده های خود در خصوص پرداخت تسهیلات به صنعتگران عمل کنند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به توسعه و رشد سریع صنعت و نیاز به مراوده بنگاه های صنعتی با دنیای تجارت بین المللی، تحقیق و توسعه فناوری یکی از مزایای رقابتی حضور در بازار به شمار می رود و برگزاری چنین سمیناری در این راستا میتواند مفید باشد.

شکیبایی افزود: باید دائم به فکر تحول و تغییر بود و به این موضوع نیزآگاهی داشت که زمان مدیریت سنتی دیگر به پایان رسیده و مدیر و سازمانی می تواند در عرصه رقابت جهانی موفق شود که به علوم و فنون جدید مدیریتی اشراف داشته باشد.

وی برگزاری جلسات همفکری و کلاس های آموزش در شهرک های صنعتی را یکی از عوامل پیشرفت صنعت دانست و گفت: یکی از اولویتهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزاری همایشها، جلسات همفکری و کلاس های آموزش ویژه صنعتگران، در شهرک صنعتی بوده که بر همین مبنا در شش ماه اخیر پنج هزار و 161 نفر ساعت آموزش در شهرک بزرگ اجرا شده است.