به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابت‌های تیراندازی غرب آسیا با حضور بیش از 180 تیرانداز خارجی از هفت کشور و 80 تیرانداز ایرانی از صبح امروز 25 مهرماه در تهران آغاز و تا 30 مهر ماه در دو بخش اهداف ثابت و پروازی دنبال می شود.

در اولین روز این رقابت‌ها مسابقات تفنگ بادی مردان در دو رده سنی جوانان (نوجوانان و جوانان زیر 21 سال) و بزرگسالان در سالن تازه تاسیس 80 خط آزادی برگزار شد که در نهایت در بخش تیمی بزرگسالان تیم ایران با کسب 1758 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. در این بخش تیم کویت با 1727 امتیاز دوم شد و تیم عمان با کسب 1715 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

در بخش انفرادی رده سنی بزرگسالان نیز صابر پرستی از ایران با 1/688 امتیاز دومین مدال طلای کشورمان را در این مسابقات بدست آورد، حسین باقری با 688 امتیاز به مدال نقره رسید و "عبدالله الحربی" از کویت با 3/681 امتیاز سوم شد.

تیم ایران در اولین روز این رقابت‌ها صاحب دو نشان طلا و دو نشان نقره انفرادی در بخش جوانان و بزرگسالان ماده تفنگ بادی و دو مدال طلا در بخش تیمی این ماده شد.