روند صدور حکم بازنشستگی مکانیزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبدالهیان با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در حال حاضر حدود 470 هزار نفر از بازنشستگان سازمان را کارکنان آموزش و پرورش تشکیل می دهند و با توجه به اینکه زمان بازنشسته شدن کارکنان این دستگاه بیشتر در شهریور و مهرماه است در این مقطع سازمان با انباشت اطلاعات ارسال شده برای صدور حکم بازنشستگان مواجه می شود اما اکنون با مکانیزه شدن این فرآیند و با رمزی که در اختیار دستگاهها قرار گرفته است، دستگاهها می توانند به مرور اطلاعات افرادی که قرار است بازنشسته شوند را از طریق پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی WWW.CSPF.IR وارد سیستم کنند که در صورت صحت اطلاعات و تایید آن از سوی سازمان، حکم برقراری حقوق بازنشستگان بلافاصله صادر خواهد شد.

وی همچنین گفت: سیستم مکانیزه ورود اطلاعات مورد نیاز برای بازنشسته کردن افراد از اول مهرماه با اولویت وزارت آموزش و پرورش برقرار شده که به مرور این امکان برای سایر دستگاهها نیز امکانپذیر خواهد بود.

عبدالهیان تاکید کرد: به زودی امکان دریافت حکم بازنشستگی این افراد از طریق سایت سازمان بازنشستگی برای دستگاهها فراهم خواهد شد.

در حال حاضر و با در نظر گرفتن بازنشستگی پیش از موعد سالانه حدود 115 هزار حکم بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوری صادر می شود.