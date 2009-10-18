فقط 13 بازیکن داریم/ تیم مس در نیم فصل تقویت می شود

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش اظهار داشت: در این مدت چند بازیکن اصلی خود از جمله علی سامره، میثم منیعی، فرزاد آشوبی، مصطفی سیفی و ... را به علت مصدومیت در اختیار نداشتیم. متاسفانه در ابتدای فصل تیم را با 19 بازیکن بسته‌اند و ما در هر بازی تنها از 13 تا 14 بازیکن خود می توانیم استفاده کنیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: با شرایطی که داریم در لیگ بسیار خوب نتیجه گرفته‌ایم اما فشردگی بازی‌ها تاثیر منفی در تیم ما گذاشته است. با این وضعیت هم در دو دیدار مهم خارج از خانه خود برابر پیکان و مقاومت دو امتیاز گرفتیم و فولاد را هم در خانه شکست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با اشاره به اینکه تیمش در این مدت تنها برابر استقلال عملکرد خوبی نداشته است، تاکید کرد: در این فصل توقع از تیم ما بسیار بالاست و همین مسئله استرس بازیکنان را در مسابقات افزایش داده است اما امیدوارم بزودی در جمع 5 تیم‌ بالای قرار بگیریم.

وی با بیان اینکه در نیم فصل صددرصد تیم مس را تقویت خواهد کرد، اظهار داشت: در بازی با فولاد تغییر سیستم دادیم و حتی چند بازیکن خود را برای نخستن مرتبه در فصل جاری از ابتدای بازی به میدان فرستادیم. بازیکنان ما در آن دیدار عالی بازی کردند و با انجام صحیح برنامه‌های تاکتیکی در زمان دفاع و حمله، 3 امتیاز ارزشمند را در دیدار با فولاد کسب کردیم.

مظلومی در پایان گفت: شکست فولاد در دیدار مقابل مس کرمان، چیزی از ارزش‌های این تیم کم نمی کند زیرا تیم جلالی همیشه زیبا بازی می کند. قطعا تیم فولاد با هدایت این مربی به زودی به وضعیت مطلوب باز می گردد.