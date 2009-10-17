برگزاری جلسه کمیته تحقیق و تفحص بانکها/ واگذاری چهار بانک به بخش خصوصی

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی اخیرا تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های کشور را تصویب کرده و از اعضای آن انتخاب شده اند بنابراین جلسه آینده این مهم در محورهای کاری تحقیق و تفحص از بانکهای کشور خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه آینده راجع به شرح وظیفه و عملکرد بانکها و نیز در مورد تناسب انجام وظیفه و عملکرد با فعالیتهای مندرج در قانون بانک ها بحث خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از مهمترین مسائلی که مربوط به بانکها بوده و باید مورد پیگیری قرار گیرد انحراف عملکردی بانکها و بررسی شرکت های وابسته به بانک ها است، تصریح کرد: سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های وابسته و بررسی سود و زیان ناشی از آن در بانک ها در جلسه آینده تحقیق و تفحص از بانک ها به بحث گذاشته می شود.

یوسف نژاد با بیان اینکه بر اساس آمارها بانکهای کشور اکنون با 40 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه از سوی متقاضیان مواجه هستند، یادآور شد: عمده تسهیلات اعطایی در بخش های صنعت و کشاورزی بوده و عملکرد تسهیلات تکلیفی و مقایسه آن با قوانین بالادستی از موارد دیگر مورد توجه در جلسه آتی خواهد بود.

وی بیان داشت: مسائل مربوط به بانکداری اسلامی، واگذاری بانک ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی، صندوقهای بدون مجوز، بدهیهای دولت به بانکها نیز در جلسه کمیته تحقیق و تفحص بانکها بین مجلسیها و مدیران بانکها بحث می شود.

نماینده مردم ساری خاطرنشان کرد: مسائلی در ارتباط با بانکهای خصوصی، امکان رقابت بانکهای دولتی و خصوصی، رعایت شرایط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، نرخ تسهیلات و گردش پولی مناسب در اقتصاد نیز از جمله محورهایی است که قطعا مد نظر اعضا در جلسه فوق خواهد بود.

وی بیان داشت: مسائلی مربوط به بانکداری خارجی و داخلی، تقویت بنیه مالی بانک ها، اثرگذاری بانک ها در اقتصاد کشور، چگونگی واگذاری بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات به بخش خصوصی در جلسه آتی کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.

یوسف نژاد زمان برگزاری جلسه فوق را آینده ای نزدیک اعلام کرد.