میثم باقری مبارزات خود را پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، در ادامه نوزدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان نماینده وزن اول ایران پس از استرحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف " کورلابایف" از قزاقستان رفت.

یک دقیقه اول شروع این مبارزه به ارزیابی از سوی دو تکواندوکار گذشت. در ادامه هر دو تکواندوکار یک اخطار از داور دریافت کردند و باقری راند اول را یک بر صفر به سود خود خاتمه داد.

در راند دوم هر دو تکواندوکار برای کسب امتیاز تلاش کردند. در فاصله 3 ثانیه به پایان این راند در یک فعل و انفعال هر دو تکواندوار اقدام به اجرایی تکنیک کردند که یک امتیاز برای باقری روی تابلو ثبت شد. روی همین امتیاز مربی قزاقستان به رای داور اعتراض کرد. او اعتقاد داشت سه امتیاز باید برای شاگرد او ثبت می شد که پس از بررسی این سه امتیاز تایید و نتیجه پایانی این راند 3 بر2 به سود کورلابایف خاتمه یافت.

در راند سوم باقری تلاش فراوانی را برای جبران تک امتیاز عقب افتاده آغاز کرد. وی در همان ابتدا اقدام به ضربه روی پا به هدف صورت حریف کرد که داوران از دادن امتیاز خودداری کردند.

مجید افلاکی، مربی تیم ملی ایران نسبت به این رای اعتراض کرد که داوران پس از بازبینی فیلم این سه امتیاز را تایید کردند و نتیجه مبارزه 5 بر 3 به سود باقری تغییر کرد.

پس از این جریان کولاربایف تلاش وافری برای جبران امتیازات انجام داد که تنها موفق به کسب یک امتیاز شد. باقری به خوبی حملات حریف قزاق را دفع کرد و توانست جمع امتیازات خود را به عدد 10 برساند.

این تکواندوکار جوان در پایان با نتیجه 10 بر4 برنده از زمین خارج شد تا خود را برای دیدار باید با برنده مبارزه تکواندوکاران ازبکستان و آلمان آماده کند.