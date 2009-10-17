هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی باید با برنامه ریزی بیشتر صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک کاظم فرهمند بعدازظهر شنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در استان مرکزی با تاکید بر اینکه یارانه های کشاورزی کاملا حذف نمی شود، افزود: با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، کشاورزانی بیشتر سود می برند که عملکرد خود را افزایش و هزینه تولید محصولات خود را پایین بیاورند.

وی با تاکید بر استفاده از پتانسیل تعاونیهای کشاورزی در این طرح اظهار داشت: در حال حاضر تعاونی ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند که باید به آنها تسهیلات داده شود تا بازار با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به تعامل وزارت بازرگانی و کشاورزی تصریح کرد: وزارت بازرگانی باید بر اساس دستورالعملهای کشاورزی اقدام کند و از واردات بی رویه محصولات کشاورزی که موجب زیان تولید‌کنندگان داخلی می‌شود جلوگیری نماید.

وی با اشاره به وضعیت گلخانه های کشور در طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: حذف یارانه ها ممکن است به گلخانه لطمه بزند لذا برای کمتر متضرر شدن گلخانه داران باید هزینه های گلخانه ها کاهش یابد.

فرهمند با اشاره به اینکه در سال 1385 بیش از 250 هزار هکتار از اراضی کشور به کشت چغندرقند اختصاص داشت و بیش از 33 کارخانه در زمینه تولید شکر در کشور فعالیت داشت، افزود: متاسفانه به دلیل واردات بی‌رویه شکر سطح زیر کشت این محصول به 55 هزار هکتار کاهش یافت و به جای آن محصولات گوجه و سیب‌زمینی و پیاز کاشته شد که این امر باعث کاهش قیمت این محصولات شد.

وی با تاکید بر اینکه این مسئله به علت ناهماهنگی در واردات شکر ایجاد شد، اضافه کرد: در صورت حذف یارانه‌ها از بخش کشاورزی باتوجه به اینکه چغندرقند پرهزینه است، با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد که باید با کاهش هزینه‌ها و مکانیزه کردن کاشت، داشت و برداشت به توسعه کشت آنها همت گماشت تا بتوان نیاز داخل را تامین کرد.