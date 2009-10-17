احتمال پس لرزه در تهران وجود دارد/ تهرانیها خونسرد باشند

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زلزله خوشبختانه تلفات و خساراتی نداشته است و از شهروندان تهرانی می خواهیم در 12 ساعت آینده خونسردی خود را حفظ کنند.

در ساعت 14 و 23 دقیقه و 56 ثانیه بعداز ظهر امروز شنبه زلزله ای به مرکزیت پاکدشت روی داده است. لرزشهای زلزله در منطقه توچال و حصار امیر پاکدشت که به مرکز زلزله نزدیک بوده اند بیشتر از سایر قسمتها احساس شده است.

این مقام مسئول در هلال احمر بیان داشت: شهروندان تهرانی بدون هیچ نوع ترسی و فقط برای آمادگی‌ بیشتر حتی المقدور برای امشب و روزهای آینده برخی از موارد امدادی و همچنین پیشگیریهایی برای مقابله با زلزله را انجام دهند.

به گفته اسفندیاری، شهروندان تهرانی باید برای استراحت در شب حتماً خروجیها و ورودیهای منزل و محل سکونت را کنترل و آماده کنند.

رئیس جمعیت امداد و نجات هلال احمر با اشاره به این که ایران کشوری زلزله خیز است، ادامه داد: حدود 100 زلزله از اول سال رخ داده و ما آمادگی کامل برای مقابله با آن داریم.