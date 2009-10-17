6500 کلاس درس در آذربایجان غربی به مقاوم سازی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی بعد از ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای فنی استان آذربایجان غربی با شورای فنی استان قزوین، افزود: همچنین بیش از چهار کلاس در تخریبی هستند که باید بازسازی شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون 860 کلاس درس از محل اعتبارات ملی تخریب و بازسازی مدارس استان اجرا و به بهره برداری رسیده است گفت: هر سال 90 تا 100 هزار مترمکعب فضای آموزشی در استان احداث می شود.

داریانی آذربایجان غربی در ادامه ظرفیت ها و پتانسیل های استان با اعلام اینکه 5.6 درصد تولیدات کشاورزی کشور متعلق به آذربایجان غربی است بیان داشت: سالانه 5.5 تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با 10 میلیارد مترمکعب آب دومین استان پرآب کشور است، اظهارداشت: این استان هفت میلیارد و 500 میلیون مترمکعب آب سطحی و دو میلیارد و 500 مترمکعب آب زیرزمینی دارد.

داریانی در ادامه از احداث 14 سد بزرگ ملی و 10 سد استانی خبرداد و گفت: شش سد در حال بهره‌ برداری است.

معاون امور عمرانی استاندار اضافه کرد: هم اکنون 95 هزار هکتار شبکه مدرن و نیمه‌مدرن در استان وجود دارد که با بهره برداری از طرح های در دست اجرا این میزان به 320 هزار هکتار می رسد.

داریانی وجود سه حوزه آبریز ارس، ارومیه و زاب را یکی از نقاط قوت حوزه آب اعلام کرد و گفت: 99.7 درصد از جمعیت شهری از نعمت آب شرب شهری برخوردار هستند.

وی با اشاره به وجود شش تصفیه‌خانه فاضلاب در آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: 50 درصد از جمعیت شهری استان از فاضلاب بهره‌ مند هستند.

این مقام مسئول شاخص بهره‌ مندی آب روستایی را 76 درصد عنوان کرد و گفت: سالانه 30 میلیارد تومان به این حوزه اعتبار اختصاص می‌یابد.

داریانی تصریح کرد: ایجاد چهار سالن ورزشی محله‌ای، 52 جایگاه سی‌ان‌جی، پنج مجموعه ورزشی 5 هزار نفری، بهره‌ برداری از 17 هزار واحد مسکن روستایی، برق‌رسانی به تمام روستاهای بالای 15 خانوار، تحویل 144 واحد مسکن مهر، گازرسانی به 93 درصد جمعیت شهری و 13 درصد جمعیت روستایی از جمله اقدامات شورای فنی استان است.

وی با اشاره به اینکه تعداد شهرداریهای استان به 38 شهرداری افزایش یافته است بیان داشت: متوسط سرانه درآمد بودجه شهرداریهای استان 96 هزار تومان است و در طول دو الی سه سال گذشته 350 الی 400 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و عمرانی به شهرداریهای استان تزریق شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای ساماندهی حاشیه شهرها 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه با اشاره به نگاه ناشی از عدالت در اجرای طرح های عمرانی گفت: شورای فنی استان در طول سه الی چهار سال گذشته با حضور مستمر در شهرستانها و نیز استفاده از توان بخش دولتی و خصوصی گام های اساسی در جهت عمران و آبادانی استان برداشته است.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین نیز در این جلسه با تقدیر و تشکر از استاندار ومعاون امور آذربایجان غربی ،هدف سفر اعضای شورای فنی قزوین به استان آذربایجان غربی را استفاده از تجربیات استان در اجرای موفق طرح های عمرانی عنوان کرد.

محمد صادق پور مهدی استان آذربایجان غربی را جزو استانهای موفق در اجرای طرح های عمرانی معرفی کرد و بیان داشت: در طول دو روز حضور اعضای شورای فنی ما آمادگی کامل برای یادگیری از تجربیات مدیران موفق این استان هستیم.