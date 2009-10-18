بی توجهی مسئولان فرصتهای توسعه ایلام را از بین می برد

نماینده مردم ایلام در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از ظرفیتها و پتانسیلهای استان ایلام مورد بی توجهی قرار گرفته است .

شاپور پولادی اظهار داشت: استان ایلام دارای 11 درصد منابع گازی و شش درصد منابع نفتی کشور است که به این مهم در استان توجه کمتری شده است .

وی بیان داشت: استان ایلام با داشتن مرز بین المللی مهران به عنوان یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور به خوبی از ظرفیت این مرز استفاده نکرده است .

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه استان ایلام در بحث صنعت گردشگری نیز دارای توانمندیهای بسیار خوبی است، خاطرنشان کرد: این موضوع می تواند درآمدزایی خوبی برای مردم منطقه باشد اما آنگونه که باید و شاید به این توانمندی نیز توجه نشده است .

پولادی عنوان کرد: استان ایلام از جمله استانهای مستعد کشور در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، منابع عظیم سنگهای تزئینی و ... است اما با وجود تمامی این امتیازها این استان از نرخ بالای بیکاری در کشور رنج می برد .

وی افزود: فرصتهای توسعه برای استان ایلام از دست می رود زیرا مسئولان توجه کافی به این استان ندارند .

پولادی با بیان اینکه توقعات مردم استان ایلام از دولتمردان در راستای حل مشکلات استان ایلام هنوز محقق نشده است، یادآور شد: اگر مسئولان به توقعات مردم رسیدگی نکنند، در واقع جواب محبتهای مردم را نداده اند و چنین برخوردی با مردم روا نیست .

بزرگترین مشکل استان ایلام بیکاری و عدم توسعه زیرساختهاست

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت در استان ایلام ایجاد هشت کارخانه بزرگ صنعتی برای اشتغال و توسعه استان توسط دولت بوده است که به دلیل مغایرت با اصل 44 و عدم استقبال بخش خصوصی هنوز اجرایی نشده است.

این مسئول با اشاره به اینکه عدم زیرساختهای مناسب از جمله حمل و نقل و راه باعث عدم استقبال بخش خصوصی در استان ایلام از طرحهای مختلف شده است، خاطرنشان کرد: دولت باید به استان ایلام توجه ویژه داشته باشد و از طرحهای مختلف حمایت کند .

پولادی عنوان کرد: در حال حاضر شغلهای پایدار، کمتر در استان ایلام وجود دارد و مردم بیشتر به شغلهای کاذب اشتغال دارند .

این مسئول با بیان اینکه بالا بودن نرخ بیکاری در استان ایلام و وجود معضلات اجتماعی بیانگر محرومیت و وجود فقر در استان است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین علل به وجود آمدن معضلات اجتماعی در استان ایلام وضعیت نامناسب اقتصادی است .

پولادی یادآور شد: مصوبات مهم دولت برای توسعه استان ایلام محقق نشده است و مردم استان از دولت انتظار حمایت بیشتر و توجه اساسی دارند .

اکثر واحدهای صنعتی استان ایلام تعطیل یا نیمه فعال شده اند

دیگر نماینده ایلام در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشتر واحدهای صنعتی استان ایلام تعطیل و نیمه فعال هستند .

داریوش قنبری اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت صنعت استان ایلام با رکود مواجه شده است و اکثر واحدهای صنعتی استان ایلام نیمه فعال و تعطیل شده است .

وی بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی استان ایلام دارای مشکل هستند که عمده این مشکلات بحث مالی است .

این مسئول با اشاره به اینکه بخش خصوصی در استان ایلام متولی ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان ایلام در بسیاری بخشها به حمایت دولت احتیاج دارد و دولت باید از طرحهای مختلف استان حمایت کند .

قنبری عدم وجود زیرساختهای مناسب از جمله راه را مهمترین عامل عدم استقبال بخش خصوصی در استان ایلام عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از طرحهای استان ایلام به دلیل عدم استقبال بخش خصوصی رها شده است .

این مسئول یادآور شد: استان ایلام برای صنعتی شدن نیاز جدی به حمایت دولت دارد و در حال حاضر بیکاری بزرگترین مشکل استان ایلام است .

قنبری طرح بنگاه های زودبازده از طرحهای شکست خورده دولت در استان ایلام عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از صاحبان بنگاه های زودبازده در استان ایلام توانایی پرداخت تسهیلات بانکی خود را ندارند .