بی توجهی مسئولان فرصتهای توسعه ایلام را از بین می برد

نماینده مردم ایلام در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از ظرفیتها و پتانسیلهای استان ایلام مورد بی توجهی قرار گرفته است.
شاپور پولادی اظهار داشت: استان ایلام دارای 11 درصد منابع گازی و شش درصد منابع نفتی کشور است که به این مهم در استان توجه کمتری شده است.
وی بیان داشت: استان ایلام با داشتن مرز بین المللی مهران به عنوان یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور به خوبی از ظرفیت این مرز استفاده نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه استان ایلام در بحث صنعت گردشگری نیز دارای توانمندیهای بسیار خوبی است، خاطرنشان کرد: این موضوع می تواند درآمدزایی خوبی برای مردم منطقه باشد اما آنگونه که باید و شاید به این توانمندی نیز توجه نشده است.
پولادی عنوان کرد: استان ایلام از جمله استانهای مستعد کشور در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، منابع عظیم سنگهای تزئینی و ... است اما با وجود تمامی این امتیازها این استان از نرخ بالای بیکاری در کشور رنج می برد.
وی افزود: فرصتهای توسعه برای استان ایلام از دست می رود زیرا مسئولان توجه کافی به این استان ندارند.
پولادی با بیان اینکه توقعات مردم استان ایلام از دولتمردان در راستای حل مشکلات استان ایلام هنوز محقق نشده است، یادآور شد: اگر مسئولان به توقعات مردم رسیدگی نکنند، در واقع جواب محبتهای مردم را نداده اند و چنین برخوردی با مردم روا نیست.
بزرگترین مشکل استان ایلام بیکاری و عدم توسعه زیرساختهاست
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت در استان ایلام ایجاد هشت کارخانه بزرگ صنعتی برای اشتغال و توسعه استان توسط دولت بوده است که به دلیل مغایرت با اصل 44 و عدم استقبال بخش خصوصی هنوز اجرایی نشده است.
این مسئول با اشاره به اینکه عدم زیرساختهای مناسب از جمله حمل و نقل و راه باعث عدم استقبال بخش خصوصی در استان ایلام از طرحهای مختلف شده است، خاطرنشان کرد: دولت باید به استان ایلام توجه ویژه داشته باشد و از طرحهای مختلف حمایت کند.
پولادی عنوان کرد: در حال حاضر شغلهای پایدار، کمتر در استان ایلام وجود دارد و مردم بیشتر به شغلهای کاذب اشتغال دارند.
این مسئول با بیان اینکه بالا بودن نرخ بیکاری در استان ایلام و وجود معضلات اجتماعی بیانگر محرومیت و وجود فقر در استان است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین علل به وجود آمدن معضلات اجتماعی در استان ایلام وضعیت نامناسب اقتصادی است.
پولادی یادآور شد: مصوبات مهم دولت برای توسعه استان ایلام محقق نشده است و مردم استان از دولت انتظار حمایت بیشتر و توجه اساسی دارند.
اکثر واحدهای صنعتی استان ایلام تعطیل یا نیمه فعال شده اند
دیگر نماینده ایلام در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشتر واحدهای صنعتی استان ایلام تعطیل و نیمه فعال هستند.
داریوش قنبری اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت صنعت استان ایلام با رکود مواجه شده است و اکثر واحدهای صنعتی استان ایلام نیمه فعال و تعطیل شده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی استان ایلام دارای مشکل هستند که عمده این مشکلات بحث مالی است.
این مسئول با اشاره به اینکه بخش خصوصی در استان ایلام متولی ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان ایلام در بسیاری بخشها به حمایت دولت احتیاج دارد و دولت باید از طرحهای مختلف استان حمایت کند.
قنبری عدم وجود زیرساختهای مناسب از جمله راه را مهمترین عامل عدم استقبال بخش خصوصی در استان ایلام عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از طرحهای استان ایلام به دلیل عدم استقبال بخش خصوصی رها شده است.
این مسئول یادآور شد: استان ایلام برای صنعتی شدن نیاز جدی به حمایت دولت دارد و در حال حاضر بیکاری بزرگترین مشکل استان ایلام است.
قنبری طرح بنگاه های زودبازده از طرحهای شکست خورده دولت در استان ایلام عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از صاحبان بنگاه های زودبازده در استان ایلام توانایی پرداخت تسهیلات بانکی خود را ندارند.
به هر روی همانطور که از گفته های نمایندگان استان ایلام مشخص است استان ایلام از جمله استانهایی است که به رغم داشتن پتانسیلهای فراوان از توسعه کافی برخوردار نیست و مهمترین عامل توسعه در درجه اول توجه دولت به این مسئله است.
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