نعمتی از دور مسابقات حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، فاطمه نعمتی که با برتری 14 بریک مقابل حریفی از آذربایجان به مرحله سوم مسابقات جهانی دانمارک صعود کرده بود، دقایقی پیش در مبارزه دوم خود به مصاف "یانگ یته"، تکواندوکار کره‌ای الاصل تیم کانادا رفت و با امتیاز طلایی تن به شکست داد.

نعمتی راند اول این دیدار را با نتیجه 4 بر یک به حریف کانادایی واگذار کرد اما در راند دوم امتیازات عقب افتاده را جبران کرد و نتیجه مبارزه 4 بر4 مساوی شد. نماینده ایران در راند سوم ابتدا دو امتیاز به حریف داد اما در ثانیه‌های پایانی باز هم کار را به تساوی کشاند.

بانوی تکواندوکار ایرانی متاسفانه در امتیاز طلایی علی رغم ارائه مبارزه خوب نتیجه را به حریف واگذار کرد و حذف شد. در روزهای قبل سمانه شش پری، سارا خوش جمال فکری و سوسن حاجی پور با شکست مقابل حریفان خود از دور مسابقات جهانی دانمارک حذف شده بودند.