روز چهارم تئاتر ماه همراه با هنرمندان شهرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش صحنه‌ای نمایش‌های "تله وزیون" حسین رحیمی از کرمانشاه در تالار محراب، "روز واقعه" یاسر محمودی از ساری در تماشاخانه مهر، "سرود صد هزار افیلیای عاشق" احسان فاضلی از اصفهان در تماشاخانه ماه، "تی ترون" حیدر مظفری از بوشهر در تالار اندیشه و "سوختن تن در وطن" مهدی کوشکی از خرم‌آباد در تماشاخانه مهر اجرا می‌شود.

در بخش خیابانی "یک معرکه" میثم سرآبادانی از اراک، "معرکه" محمدجواد زرنوش از قم و "مرگ موش" مصطفی کولیوندی از دهلران در محوطه مقابل تئاتر شهر به علاقمندان تقدیم می‌شود. سه نمایش‌ تهرانی "تبعیض با ‌ظ دسته‌دار" محمد بی‌ریا، "به احترام مرگ احتمالی" امیرحسین شفیعی و "نگاه" علی قنادیانپور در محوطه داخلی حوزه هنری اجرا می‌شود.

نمایش‌هایی از مشهد، شیراز، اهواز، اردبیل، قزوین، یزد، سنندج، رشت و شاهین‌شهر در روزهای باقیمانده جشنواره روی صحنه می‌رود. پرونده تئاتر ماه ششم روز پنجشنبه 30 مهرماه در تالار اندیشه با معرفی و تقدیر از برگزیدگان بسته می‌شود.