پیروزی شالکه و بایرن مونیخ/ جنگ صدرنشینان در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه در حالی که میهمان اشتوتگارت بود با نتیجه 2 بر یک از سد حریف خود گذشت. تک گل اشتوتگارت را در این دیدار کاکائو در دقیقه 73 به ثمر رساند و برای شالکه نیز راکیتیچ (24) و کوین کورانی (76) گلزنی کردند.
بایرن مونیخ در دیگر دیدار مهم برگزار شده امشب با نتیجه 2 بر یک از سد میزبان خود فرایبورگ گذشت. ریزینگر در دقیقه 90 تک گل فرایبورگ را به ثمر رساند و برای بایرن مولر (42) و "چا دوری" (68- گل به خودی) گلزنی کردند.
در سایر دیدارهای امشب بوندسلیگا نتایج زیر رقم خورد:
* نورنبرگ 3 - هرتابرلین صفر
* وردربرمن 2 - هوفنهایم صفر
* اینتراخت فرانکفورت 2 - هانوفر یک
* کلن یک - ماینز صفر
این رقابتها امشب با برگزاری یک دیدار حساس بین تیمهای بایرلورکوزن و هامبورگ، صدرنشینان فوتبال آلمان پیگیری می شود.
هفته نهم مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان فردا (یکشنبه) با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* ولفسبورگ - مونشن گلادباخ
* بروسیا دورتموند - بوخوم
جدول رده بندی:
1- بایر لورکوزن 20 امتیاز - تفاضل گل 13+
2- هامبورگ 20 امتیاز - تفاضل گل 12+
3- شالکه 19 امتیاز(یک بازی بیشتر)
4- وردربرمن 18 امتیاز (یک بازی بیشتر)
5- بایرن مونیخ 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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15- نورنبرگ 8 امتیاز- تفاضل گل 5- (یک بازی بیشتر)
16- بوخوم 8 امتیاز - تفاضل گل 6-
17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز
18- هرتابرلین 3 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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