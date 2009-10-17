فلسطین نیازمند حرکتی محکم و حساب شده در دنیای اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با عبدالله واد رئیس جمهور سنگال همبستگی کشورهای اسلامی را از جمله اهداف و تلاشهای ایران در عرصه بین المللی برشمردند و با ابراز رضایت از گسترش روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی دو کشور خاطرنشان کردند: ایران آمادگی دارد تجارب و دستاوردهای خود را در اختیار کشورهای اسلامی قرار دهد.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ریاست کشور سنگال بر سازمان کنفرانس اسلامی افزودند: هدف از تشکیل این سازمان پیگیری مسئله فلسطین است لذا سازمان کنفرانس اسلامی مسئولیت مهم و ظرفیت زیادی را برای ایفای نقش در موضوع فلسطین دارد و امروز واقعاً "فلسطین مظلوم و تنها" نیازمند حرکتی محکم، درست و حساب شده‌ در دنیای اسلام است.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پشتیبانی قدرتهای استکباری و برخی دولتهای کشورهای اسلامی از رژیم صهیونیستی خاطرنشان کردند: خواست ملتهای مسلمان کمک به فلسطین است و جا دارد سازمان کنفرانس اسلامی با حمایت از مظلومان فلسطینی در دل مردم فلسطین امید ایجاد کند.



در این دیدار که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت عبدالله واد رئیس جمهور سنگال با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران سطح همکاریهای بین دو کشور را عالی برشمرد و گفت: ایران دارای جایگاه مهم در دنیای اسلام است و قطعاً تجربیات آن در سازمان کنفرانس اسلامی و برای جهان اسلام، ارزشمند و مفید خواهد بود.



رئیس جمهور سنگال و رئیس سازمان کنفرانس اسلامی از برگزاری با شکوه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نتایج آن ابراز خرسندی کرد.