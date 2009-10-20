استقبال کمیسیون آموزش از ایده وزیرعلوم برای تغییر معاونان وزارتخانه

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استعفای تدریجی معاونان وزارت علوم و رویکرد وزیر علوم در مواجهه با استعفای معاونانش گفت: "دکتر دانشجو با استعفای معاونانش نه موافقت کرده است نه مخالفت. وزیر علوم کابینه دهم گفته که معاونان وزارتخانه به کار خود ادامه دهند. این تصمیم مزیتهایی برای وزیر علوم دارد هم از این جهت که فرصت دقیق تری پیدا می کند تا معاونان کارآمدی را در معاونتها قرار دهد (البته اگر لازم باشد تغییری صورت گیرد) و همچنین روند کار از طریق معاونان به وزیر منتقل شود و وی در جریان امور جاری وزارتخانه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: "ترجیح بر این است که در تعویض یا برکناری معاونان وزارت علوم عجله ای صورت نگیرد مگر اینکه وزیر انتظار برنامه ها یا تحرک جدیدی را داشته باشد."

عباسپور افزود: "بسیاری از معاونان فعلی وزارت علوم از دوستان و همفکران دکتر دانشجو هستند و اگر دکتر دانشجو در تغییر معاونان عجله نمی کند به خاطر این است که می خواهد هم روند اجرایی کار در دستش قرار گیرد و با خود معاونتها نیز تبادل نظر داشته باشد تا اگر قرار است جایگزینی باشد جایگزین مطلوب تری بیاید و کارها ارتقا پیدا کند."