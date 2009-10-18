تدریس باید متکی بر گفتگو سامان گیرد

تردیدی نیست که برای پرورش ذهن دانشآموزان و دانشجویان بهترین روش سوق دادن آنان به سوی تفکر انتقادی است. زیرا در چنین شیوهای از تفکر، ذهن خلاق میشود و به سوی یافتن نکتههایی تازه میرود. بنابراین هر نظام تربیتی برای تحقق این اصل لازم است که تحقیق و تفحص را جانشین محفوظات نماید تا عاملی برای برانگیختن ذهن دانشآموزان و دانشجویان در جهت خلاقیت ایجاد کند.
این مسئله الان یک فرهنگ در دنیا است اما چون آن فرهنگ را نداریم در نتیجه این سؤال برای ما مطرح میشود که چطور در دانشآموز باید تفکر انتقادی ایجاد کنیم اما ما متأسفانه حتی درباره دانشجویان چنین کاری نمیکنیم. باید دیدگاههایمان را در مورد دانشآموزان از آن دیدگاه سنتی جدا و به باورهای جدید برسیم. متأسفانه روش آموزشی ما بهگونهای است که دانشجویان نیز طلبی جز شنیدن اقوال و انتقال آن به دیگران ندارند، تنها راه بهبود این وضع ارتقای حس پرسشگری و روحیه فلسفهورزی است.
آنچه که امروزه در محیطهای آموزشی ما به وقوع میپیوندد مرور احوال و آراء و نظرات بزرگان دانش است. در حوزه فلسفه یقیناً ذکر اقوال و مطالعه صوری و شکلی یک فیلسوف کمک چندانی به متعلمان نمیکند. تمام همّ معلمان فلسفه مصروف آن میشود که دانشجویان را تنها با اقوال فلاسفه آشنا سازند این درحالی است که باید کوشش کنیم تا روحیه فلسفهورزی را رشد دهیم .
پژوهش باید اساس تدریس در دانشگاهها باشد
این داستانی مفصل است و بعضیها که در آموزش و پرورش کار میکنند دو سه ترم روی این مسئله کار میکنند که روشهای مختلف تفکر انتقادی را چه جوری میشود پیاده کرد و در بچهها جا انداخت تا تفکر انتقادی داشته باشند. حقیقت این است که اساس کار تدریس در دانشگاههای دنیا بر پژوهش استوار است
در درجه اول استاد باید به دانشجو قوه تمیز میان آثاری را که در آن حوزه نوشته شده بدهد. آشنا کردن دانشجویان به پیشینه موضوعی که تا الان کار شده اعم از کتاب، مقاله، سخنرانی، رساله از وظایف استاد است. پس در درجه اول خود کتابشناسی مهمترین کاری است که استاد باید سر کلاس انجام بدهد مثلاً بگوید در این موضوع ما 50 تا کتاب و مقاله و رساله داریم، کدامشان درجه اولند، کدامشان درجه دوم و کدامشان انتقادی، توصیفی یا تطبیقی هستند تا دانشجو با نظرات مختلف آشنا بشود.
نکته دوم اینکه متاسفانه در عمده دانشگاههای ما مقدار مشخصی جزوه یا مطالبی بستهبندی میکنیم و از پیش تعیین شده است. اصلاً دانشگاه به هیچ وجه حوزه و فضایی نیست که ما دانشجو را از درگیر شدن شخصی اش از پژوهش باز بداریم و به حفظ کردن مطالب بپردازد.
تا دانشجو از آن فضای دبیرستانهای ما که جزوه حفظ کردن است رها نشود نمیتوانیم دانشجویی داشته باشیم که سرکلاس با استاد بحث کند لذا ما به دانشجویان باید بگوییم مطالبی را پیش از کلاس بخوانند. باید امتحان محوری را کمرنگ کنیم . یعنی بگوییم هر هفتهای که درس برقرار می شود خودش یک امتحان است. براى پرورش تفکر انتقادى انواع کتابها، دورهها و مقالات وجود دارد که قاعدتاً متقاضیان آن میتوانند با مراجعه به آنها، که برخى هم به فارسى ترجمه شده، نکات اصلى و مهارتهاى لازم را کسب کنند.
ترغیب به شرکت در گفتگو از عوامل تفکر انتقادی است
اما یک روش عام و ساده و اجرا شدنى وجود دارد که در همه رشتهها و به خصوص علوم انسانى میتواند از سوى معلمان بکار برده شود و آن به رسمیت شناختن دانشجو سر کلاس، تشویق و ترغیب او به پرسیدن سؤال، دقت در سؤالهاى او و آنگاه وارد شدن به مکالمه با او یا ترغیب دیگران به شرکت در گفتگو. این کار که نه ابداع تازهاى است و نه هزینه چندانى لازم دارد، شاید مهمترین عامل ترغیب دانشجو به فکر کردن و آنگاه تفکر انتقادى باشد.
استاد باید روحیه پرسشگری را در دانشجویان تقویت کند
به نظر میرسد در وهله نخست استاد باید مطالب را به نحوی در کلاس مطرح کند که سؤالهایی برای آنها ایجاد شود یا به تعبیر دیگر بهتر است که درس را با سؤالهایی آغاز کند. علاوه بر این استاد باید اجازه گفت و شنود به دانشجویان بدهد و آنها را ترغیب به پرسیدن کند تا اینکه در برابر پرسشهای آنها مقاومت کند. اگر اجازه گفت و شنود داده شود به نظر می رسد مسیری را در پیش گرفته و پا در راهی گذاشته است که در کلاس به گفتگوی انتقادی و تفکر انتقادی بها می هد.
