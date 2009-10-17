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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۲۰:۰۷

در پیامی به داسیلوا؛

احمدى نژاد میزبانی برزیل در المپیک 2016 را تبریک گفت

احمدى نژاد میزبانی برزیل در المپیک 2016 را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی انتخاب شهر «ریودوژانیرو »به عنوان میزبان بازی‌های المپیک سال 2016 با رای 95 درصدی مسوولین کمیته بین المللی را به دولت و ملت برزیل تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر احمدی نژاد به رئیس جمهور برزیل بدین شرح است:  دوست خوبم، جناب آقای لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا ، رئیس جمهوری فدراتیو برزیل ، انتخاب شایسته شهر زیبای«ریودوژانیرو » به عنوان میزبان بازی‌های المپیک سال 2016 با رای 95 درصدی مسئولین کمیته بین المللی را به جناب عالی، دولت و ملت برزیل صمیمانه تبریک می گویم.
اطمینان دارم با تلاش‌های مجدانه جناب عالی و ملت ورزش دوست بزریل، بازی‌های المپیک که همواره در راستای همبستگی و یکپارچگی ملل مختلف است، در سال 2016 از به یادماندی‌ترین و با شکوه‌ترین دوره‌های المپیک خواهد بود.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جناب عالی، سرافرازی و بهروزی دولت و ملت بزرگ برزیل و توسعه وحدت میان ملت‌ها به ویژه از طریق ورزش را مسئلت دارم.

کد مطلب 965995

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