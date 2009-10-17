احمدى نژاد میزبانی برزیل در المپیک 2016 را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر احمدی نژاد به رئیس جمهور برزیل بدین شرح است: دوست خوبم، جناب آقای لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا ، رئیس جمهوری فدراتیو برزیل ، انتخاب شایسته شهر زیبای«ریودوژانیرو » به عنوان میزبان بازی‌های المپیک سال 2016 با رای 95 درصدی مسئولین کمیته بین المللی را به جناب عالی، دولت و ملت برزیل صمیمانه تبریک می گویم.

اطمینان دارم با تلاش‌های مجدانه جناب عالی و ملت ورزش دوست بزریل، بازی‌های المپیک که همواره در راستای همبستگی و یکپارچگی ملل مختلف است، در سال 2016 از به یادماندی‌ترین و با شکوه‌ترین دوره‌های المپیک خواهد بود.



از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جناب عالی، سرافرازی و بهروزی دولت و ملت بزرگ برزیل و توسعه وحدت میان ملت‌ها به ویژه از طریق ورزش را مسئلت دارم.