موقعیت برد- برد در مذاکرات ایران و غرب/ تهران امتیاز نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت که از دید کارشناسان، تحولات اخیر پیرامون بحث های مربوط به برنامه هسته ای ایران حاکی از این است که شرایط برای یک توافق بین ایران و غرب فراهم شده است.

"مایکل اسلاکمن" در ابتدای گزارش خود می نویسد: ایران همواره تا کنون گفته که هیچ طرحی برای ساخت بمب هسته ای ندارد اما کشورهای غربی این حرف را باور نداشته و گفته اند که سرویس های اطلاعاتی آنها مدارک و اسنادی دارند که نشان می هد ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای فعالیت می کند. از این رو طی سالهای گذشته این اختلاف ادامه پیدا کرده است.

اما در حالی که آمریکا و متحدین غربی خود را برای دور دوم مذاکرت با ایران آماده می کنند به نظر می رسد که دیگر آن نگرانیهای گذشته وجود ندارد و شرایط حاکی از رسیدن به یک توافق می باشد.

نیویورک تایمز می افزاید که کارشناسان و تحلیلگران سه عامل تحولات داخلی ایران، تغییر دولت در آمریکا و اینکه ایران به خواسته خود رسیده است را در نگرش جدید موثر می دانند و اضافه می کنند که یک توافق زمانی صورت می گیرد که هر دو طرف احساس پیروزی کنند.

نیویورک تایمز در ادامه به نقل از "تریتا پارسی" می نویسد: اگر هدف ایران رسیدن به غنی سازی بوده و اگر هدف آمریکا اطمینان از اینکه ایران به سمت سلاح هسته ای نمی رود، بوده در آن صورت موقعیت برد - برد برای هر دو طرف است. برای ایران مذاکرات یک مصالحه نیست چرا که علاقه ای به از دست دادن امتیاز ندارد و برای غرب نیز موضوع گرفتن امتیاز مطرح نیست بلکه می خواهد مطمئن شود که برنامه هسته ای ایران به سمت سلاح نظامی نرود. لذا اکنون هر دوطرف به خواسته خود نزدیک شده اند.

"فلینت لورت" از محققین موسسه آمریکای جدید می گوید که ایران در موقعیتی نیست که محدود شدن فعالیت های هسته ای خود را بپذیرد.چرا که از دید آنها ایران از سال 2003 به مدت دو سال برنامه های خود را متوقف کرد ولی در ازای آن چیزی به دست نیاورد. لذا با توسعه برنامه های هسته ای خود توجه جامعه بین الملل را به خود جلب نمود و اکنون برگ برنده را در دست دارد و این شاید هدف اصلی آنها بوده است.

این گزارش به مذاکرات قبلی بین ایران با نمایندگان 1+5 اشاره نموده و می نویسد هرچند در آن زمان به نظر می رسید که بر سر برنامه هسته ای بین دو طیف اصلی در ایران اختلافهای تاکتیکی وجود دارد ولی با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه های داخلی این دو گروه یک هدف را در رسیدن و توسعه برنامه های هسته ای ایران دنبال می کنند.