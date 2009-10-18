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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۹:۳۸

تولید اولین اتوبوس هیبریدی خاورمیانه در ایران/ کاهش 30 درصدی مصرف سوخت

تولید اولین اتوبوس هیبریدی خاورمیانه در ایران/ کاهش 30 درصدی مصرف سوخت

معاون پژوهشی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تولید اتوبوس هیبریدی در کشور خبر داد و گفت: این اتوبوس هیبریدی که اولین اتوبوس از این نوع در خاورمیانه است تا یک ماه دیگر رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید شاکری در حاشیه برگزاری دومین مسابقات ملی طراحی ماشینهای الکتریکی در جمع خبرنگاران برگزاری این مسابقات را گام نخستین برای کاربردی کردن فناوری خودروهای الکتریکی در صنعت خودروسازی ذکر کرد و گفت: در گام بعدی لازم است بازیگران اصلی صنعت خودروسازی کشور وارد میدان شوند و از این فعالیتها حمایت کنند.

وی با بیان اینکه اجرایی کردن این فناوری در صنعت خودروسازی کشور در حوزه اختیارات وزارت صنایع است افزود: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با حمایتهایی که از این گونه فعالیتها انجام می دهد تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی را در دستور کار خود دارد.

شاکری از تولید اتوبوس هیبریدی خبر داد و اظهار داشت: برای تولید نمونه این اتوبوس 200 میلیون تومان در مدت دو سال هزینه شده و این اولین اتوبوس هیبریدی در خاورمیانه است.

وی با تاکید بر اینکه این اتوبوس نمونه سازی شده است و دارای ظرفیتی برابر اتوبوسهای معمولی است خاطرنشان کرد: به زودی این نمونه به خودروسازان داده می شود تا نسبت به تولید انبوه آن اقدام کنند.

معاون پژوهشی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به جزئیات این اتوبوس اشاره کرد و یادآور شد: این اتوبوس دارای یک توان محرکه و یک موتور الکتریکی است که انرژیهایی که تلف می شوند را در خودرو ذخیره می کند تا در مواقع مورد نیاز مورد استفاده قرار دهد.

وی کاهش 30 درصدی مصرف سوخت را از جمله مزایای این خودرو ذکر کرد و ادامه داد: این ویژگی مخصوصاً برای اتوبوسهایی که در ایستگاهها توقف دارند و انرژی زیادی هدر می دهند قابل توجه است.

کد مطلب 966005

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