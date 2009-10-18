وزیر بهداشت با احداث دانشکده داروسازی در استان همدان موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی شامگاه شنبه در شورای اداری استان همدان اعلام کرد: همچنین خانم وحید دستجردی موافقت خود را با احداث شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد و مقرر شد تا روال اجرایی این طرح با نام دانشگاه بین المللی علوم پزشکی بوعلی سینا در استان همدان صورت پذیرد.

مرادی از برگزاری کنگره بین المللی بوعلی سینا در همدان خبر داد و افزود: این کنگره همراه با جایزه 100 هزار دلاری در بخشهای پزشکی، فلسفه برای همه، حکمت و چهارمین بخش با نام مشاهیر معرفی می شود.

وی افزود: سیدجمال الدین اسدآبادی به عنوان یکی از مشاهیر دنیا همدانی بوده که این مایه مباهات و سربلندی برای استان است.

وی با اشاره به اینکه تعداد 40 نفر از فلاسفه جهان اسلام در این کنگره که در همدان برگزار می شود حضور خواهند داشت، بیان کرد: این مسئله موجب می شود تا استان همدان کماکان در حوزه فرهنگ بدرخشد، ضمن اینکه این کنگره از تاریخ 20 تا 23 آبان ماه در همدان برگزار می شود.

مرادی با بیان اینکه اثربخشی بر مبنای ارزشهای رقابتی صورت می پذیرد، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی و محیط زیست هر دو در کنار هم اثر بخشی را به همراه خواهند داشت.