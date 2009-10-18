عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر از زاهدان، این عملیات انتحاری در حالی اتفاق افتاد که سران طوایف و علمای شیعه و سنی منطقه در یک گردهمایی محلی شرکت کرده بودند.

در این همایش تعدادی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، علمای شیعه و سنی و مردم عادی کشته شدند.

بنابر اخبار اولیه سردار نورعلی شوشتری فرمانده قرارگاه استانی سپاه جنوبشرق، سردار محمدزاده فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی علویان فرمانده تیپ صاحب الزمان (عج) قرارگاه ثارالله استان و سرهنگ مرادی فرمانده سپاه ایرانشهر جزو کشته شدگان هستند و چند فرمانده دیگر نیز کشته شده اند.

همچنین شماری از سران طوایف و عشایر و علمای شیعه و سنی منطقه جزو کشته شدگان هستند و تاکنون حداقل 20 نفر کشته شده اند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.