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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت

عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت

زاهدان - خبرگزاری مهر: عملیات انتحاری صبح امروز در منطقه پیشین شهرستان سرباز در مرز پاکستان با سیستان و بلوچستان دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر از زاهدان، این عملیات انتحاری در حالی اتفاق افتاد که سران طوایف و علمای شیعه و سنی منطقه در یک گردهمایی محلی شرکت کرده بودند.

در این همایش تعدادی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، علمای شیعه و سنی و مردم عادی کشته شدند.

بنابر اخبار اولیه سردار نورعلی شوشتری فرمانده قرارگاه استانی سپاه جنوبشرق، سردار محمدزاده فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی علویان فرمانده تیپ صاحب الزمان (عج) قرارگاه ثارالله استان و سرهنگ مرادی فرمانده سپاه ایرانشهر جزو کشته شدگان هستند و چند فرمانده دیگر نیز کشته شده اند.

همچنین شماری از سران طوایف و عشایر و علمای شیعه و سنی منطقه جزو کشته شدگان هستند و تاکنون حداقل 20 نفر کشته شده اند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 966029

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