فدراسیون شطرنج مجوز ساخت 17 خانه شطرنج مازندران را صادر کرد

مصطفی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون تهیه زمین برای ساخت خانه شطرنج در شهرهای نور، آمل، تنکابن، قائمشهر، بهشهر و ساری در حال انجام است.

وی همچنین از تهیه اساسنامه ای برای ایجاد مدارس شطرنج در شهرستانهای مازندران خبر داد و گفت: افزایش تعداد هیئتهای فعال شهرستانی از پنج هیئت فعال به 15 هیئت در استان از برنامه های جدی هیات شطرنج مازندران است.

رئیس هیئت شطرنج مازندران تصریح کرد: هم اکنون هئیت شطرنج مازندران به جمع پتج هئیت برتر کشور پیوسته و این در حالی بود که پیش از این جایگاه این استان در میان هیئت شطرنج استانهای کشور بیست و پنجم بوده است.

سعیدی با بیان اینکه شطرنج به عنوان رشته ورزشی که هم اکنون وارد منازل مازندرانی ها شده است، گفت: هیئت شطرنج مازندران سعی دارد تا جایگاه این استان را در کشور ارتقاء دهد.

وی با تاکید بر همگانی شدن رشته شطرنج در استان مازندران افزود: استقبال چشمگیر از برنامه های هیئت شطرنج استان و مراجعه به هیئتهای شهرستانی برای حضور در کلاسهای آموزشی و مسابقات بیانگر وجود علاقه مندانی برای فعالیت در این رشته ورزشی است.

رئیس هیئت شطرنج مازندران خاطرنشان کرد: از هزار و 500 شطرنج باز سازمان یافته به همراه 120 مربی و داور کارت دار در استان مازندران فعال هستند.