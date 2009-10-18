موانع داخلی و خارجی تشکیل دولت لبنان/ آمریکا مخالف وفاق لبنانی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف کرده است.

میشل سلیمان، چهارشنبه 25 شهریور،سعد حریری را پس از آنکه از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.

معمای تشکیل دولت لبنان هر روز پیچده تر می شود و هر چند برخی تحلیلگران سیاسی در این باره از ضرورت توافق دمشق و ریاض در این باره سخن می گویند، اما برگزاری نشست مهم عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق که به گفته محافل لبنانی، فضاهای مثبتی بر فضای سیاسی لبنان حاکم کرد، هنوز گشایشی در بن بست تشکیل دولت جدید ایجاد نکرده است.

"طلال عتریسی" تحلیلگر لبنانی و استاد دانشگاههای بیروت در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره علت تاخیر در تشکیل دولت جدید لبنان و موانع پیش روی آن گفت : در حقیقت، تاخیر در تشکیل دولت لبنان، دلایل داخلی و خارجی دارد؛ اختلافات درباره وزارتخانه ها و اینکه مربوط به کدام گرایش سیاسی باشد، از جمله دلایل و موانع مهم داخلی است؛ برخی جریانها، وزارتخانه های مشخصی را می خواهند که تا کنون نخست وزیر مکلف(سعد حریری) با آن موافق نیست، که این یکی از دلایل داخلی تشکیل دولت است.

موانع خارجی

عتریسی، آمریکا را مهمترین مانع خارجی تشکیل دولت جدید لبنان دانست و اظهار داشت : مواضع صریح و آشکاری از سوی ایالات متحده آمریکا در مخالفت با تشکیل دولت وحدت ملی لبنان بیان شده که سفیر واشنگتن در بیروت به صراحت اعلام کرده است تشکیل دولت وحدت ملی را تایید نمی کند.

وی درباره اینکه چرا آمریکا مخالف تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان است؟ به مهر گفت : آمریکا نمی خواهد گروههای مخالف(حزب الله و همپیمانانش) نقشی در دولت جدید داشته باشند، آمریکا می خواهد که دولتی از یک گرایش و جریان روی کار آید و فقط هم پیمانانش (جریان 14 مارس) در آن حضور داشته باشند.

آمریکا نمی خواهد گروههای مخالف (8 مارس) که همپیمان قدرتهای مخالف واشنگتن یعنی سوریه و ایران هستند، نقشی در دولت جدید لبنان داشته باشند.

کاخ سفید خواهان تشکیل دولتی در لبنان که روابط مثبت با سوریه داشته باشد، تا زمانی که مشکلات با این کشور در منطقه حل نشود، نیست به این سبب، ایالات متحده در حال حاضر تمایلی به تشکیل دولت جدید لبنان نشان نمی دهد.

عتریسی افزود : سئوالی که اکنون مطرح می شود، این است که آیا سعد حریری می تواند، فشارهای آمریکا را پشت سر گذاشته و دولت وحدت ملی را تشکیل دهد.

این تحلیلگر لبنانی درباره اظهارات نواف الموسوی یکی از نمایندگان پارلمان لبنان که گفته است آمریکا و برخی کشورهای عربی برای جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه تفاهم میان لبنانی ها تلاش می کنند، خاطر نشان کرد : برخی همچنین از عدم تمایل مصر به تشکیل دولت در لبنان سخن می گویند، مصر هر چند روابط مثبت با سوریه دارد، اما در برقراری آشتی میان فلسطینی ها موفق نبوده است، و مصر معتقد است که سوریه به این کشور در حل مسئله فلسطین کمک نمی کند، به همین سبب به سوریه در تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان کمک نمی کند، شاید منظور از کشورهای عربی که تشکیل دولت جدید در لبنان را تشویق نمی کنند، این کشورها باشند.

عتریسی درباره این سئوال که پس از نشست سران عربستان و سوریه در دمشق، فضاهای مثبتی بر لبنان حاکم شد، آیا این فضاها به تشکیل دولت کمک می کند؟ به مهر گفت : بله، فضاهای مثبتی پس از دیدار سران سوریه وعربستان در دمشق در لبنان حاکم شده است که همچنان ادامه دارد، اما اگر با وجود این فضاهای مثبت، حداقل تا یک هفته دیگر، دولت تشکیل نشود، طرفهایی که مانع تراشی می کنند، در کار خود موفق می شوند که شکستی برای طرح عربستان در قبال سوریه به شمار می رود، ما چند روز فرصت داریم تا ببینیم که آیا دولت تشکیل می شود یا خیر و اینکه کدام گرایش، تفاهم سعودی سوری یا دخالتهای آمریکا پیروز خواهد شد.

استاد دانشگاههای بیروت درباره اینکه چه طرفهایی از وفاق میان لبنانی ها سود می برند و چه کسانی از آن متضرر می شوند؟ خاطر نشان کرد: طرفهایی که مانع تراشی می کنند، از وفاق میان لبنانی ها زیان خواهند برد، در حالی که طرفهای تشویق کننده تشکیل دولت وحدت ملی شامل ایران، سوریه و بسیاری از کشورهای عربی در کنار طرفهای داخلی از وفاق داخلی در لبنان سودمی برند و تشکیل دولت وحدت ملی را تایید می کنند.

وی تصریح کرد : قطعا اسرائیل خواهان تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان و مشارکت حزب الله و متحدان در آن نیست.

عتریسی درباره آینده سیاسی لبنان در سایه این شرایط هشدار داد : اگر دولت از حالا تا یک هفته دیگر تشکیل نمی شود، ما شاهد بحران همه جانبه دولتی خواهیم بود که ممکن است تا چندین ما به طول انجامد.