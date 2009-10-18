یونسکو سال 2010 را پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه اعلام کرد

یاسر موحدفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و نیز اشاره به سابقه فعالیتهای صورت گرفته برلای دستیابی به این موفقیت گفت: موضوع هزاره شاهنامه در سی و پنجمین کنفرانس عمومی یونسکو که هم اکنون در پاریس مقر این سازمان در حال برگزاری است مطرح شده و به ثبت هم رسیده و این موضوع تا اواخر اکتبر 2009 (هفته اول آبان) از طرف یونسکو رسماً اعلام می‌شود.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: بر اساس محاسبات دقیقی که از سوی فریدون جنیدی یکی از اعضای برجسته بنیاد درباره سال آغاز و پایان سرایش شاهنامه صورت گرفته ماه مارس سال 2010 میلادی مقارن با روزهای پایانی اسفند سال 1388 خورشیدی هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه توسط فردوسی است.

دبیرکل بنیاد فردوسی ادامه داد: یکی از ویژگیهای این طرح آن است که برای نخستین بار محاسبه برای ثبت یک رویداد فرهنگی بر پایه سال شمسی انجام شده است حال آنکه رویدادهای‌ قبلی از جمله هزار و صدمین سالروز تولد رودکی و هشتصدمین سال تولد مولانا که به ثبت هم رسیده‌اند یا بر پایه سال قمری و یا بر پایه سال میلادی محاسبه شده بودند.

موحدفرد با اشاره به چهار پرونده پیشنهادی دیگر ایران در یونسکو موضوع هزاره شاهنامه را از موفقترین و پیشروترین طرحها برای ثبت جهانی دانست و اضافه کرد: خوشبختانه تمامی مراحل قانونی برای ثبت سال 2010 به عنوان پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه انجام شده و موضوع در صدوهشتاد و یکمین اجلاس شورای اجرایی یونسکو به تصویب رسیده و این سازمان جهانی، طی روزهای آینده موضوع را به 192 کشور عضو خود ابلاغ می‌کند.

دبیرکل بنیاد فردوسی به برنامه‌های این بنیاد برای هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه اشاره کرد و افزود: برنامه‌های مفصلی تدارک دیده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به هفته فرهنگی شاهنامه در هفته نخست نوروز سال 1389 اشاره کرد که با موافقت یونسکو هم روبرو شده است.

موحدفرد گفت: با توجه به برنامه‌های ارائه شده توسط بنیاد فردوسی در این باره که با هماهنگی دبیرکل یونسکو در تهران (محمدرضا سعیدآبادی) تدوین شده و با تلاشهای وی در صحن عمومی یونسکو به صورت جدی مطرح شده امیدواریم این برنامه‌ها در سال 2010 در ایران و سایر نقاط جهان به اجرا درآید.