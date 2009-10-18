98 هزار ورزشکار سازمان یافته در مازندران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره صبح یکشنبه در حاشیه مراسم ورزش صبحگاهی مدیران استان در محوطه استانداری افزود: تا پایان برنامه چهارم توسعه تعداد ورزشکاران سازمان یافته به 210 هزار نفر خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: تعداد افراد بیمه شونده در ورزش مازندران رو به افزایش بوده و این روند افزایشی به معنای تقویت و توسعه ورزش همگانی در جامعه است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه ورزش های صبحگاهی هر روز صبح در تمامی میادین، مساجد شهرهای استان برگزار می شود تصریح کرد: ترویج فرهنگ ورزش همگانی باید سبب آن شود تا آن هایی که تنبلی را در سرپرورانده ورزش کنند.

پریچهره با بیان اینکه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 100 هزار نفری برای دومین بار جمعه این هفته اول آبان ماه در ساری برگزار می شود یادآور شد: پیش بینی می شود استقبال شرکت کنندگان در این همایش خانوادگی این جمعیت را به بیش از 200 هزار نفر برساند.

وی با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی با دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران در روز جاری اظهار داشت: در هفته تربیت بدنی 14 پروژه ورزشی شامل سالن ورزشی و زمین های فوتبال ضربتی در روستاها آماده بهره برداری خواهد بود.

به گفته، رئیس دستگاه ورزش مازندران، برای افتتاح پروژه های ورزشی قابل افتتاح هفته تربیت بدنی، 220 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تعداد طرح های نیمه تمام ورزشی استان را 167 طرح عنوان کرد و گفت: تعداد 133 طرح ورزشی نیمه کاره مربوط به روستاهای استان است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه تکمیل پروژه های نیمه کاره ورزشی مازندران 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد گفت: با اجرای تمامی مصوبات سفر دولت در حوزه ورزش سرانه فضاهای ورزشی مازندران رشد چشمگیری خواهد یافت.

هفته تربیت بدنی از امروز 26 مهرماه آغاز شده است.