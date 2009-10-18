آغاز مسابقات سه رشته انفرادی/پیشکسوتان شنا فردا استارت می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، این المپیاد ورزشی با حضور بیش از 300 تن از ورزشکاران برتر شرکتهای اصلی وزارت نفت، شش تیم از روز جمعه 24 مهرماه با برگزاری مسابقات فوتسال به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران آغاز و از امروز یکشنبه 26 مهرماه با برگزاری سه رشته انفرادی دیگر در مجتمع ورزشی محمود آباد پیگیری می شود.

امروز یکشنبه رقابتهای دو رشته تنیس خاکی در زمینهای اختصاصی تنیس در شهر آمل آغاز و تا روز سه شنبه 28 مهرماه دنبال می شود.

همچنین مسابقات رشته شنا از فردا دوشنبه در استخر شهر آمل استارت زده خواهد شد. مراسم اختتامیه این المپیاد ورزشی با معرفی تیمهای برتر عصر روز سه شنبه 28 مهرماه با حضور مسئولان وزارت نفت در سالن مجتمع فرهنگی ورزشی محمود آباد برگزار خواهد شد.

برتری نفت الف و پالایش و پخش الف در دومین روز مسابقات فوتسال

دومین روز از رقابتهای فوتسال پنجمین المپیاد ورزشی پیشکسوتان وزارت نفت در شهر محمود آباد با برتری دو تیم نفت الف و پالایش و پخش الف بر حریفان خود پیگیری شد.

در ادامه مسابقات فوتسال این المپیاد ورزشی روز گذشته شنبه تیم نفت الف با نتیجه یک بر صفر تیم پتروشیمی را مغلوب خواهد کرد.

در دومین دیدار این روز نیز تیم پالایش و پخش الف با تیم گاز در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در ضربات پنالتی تیم پالایش و پخش الف با نتیجه 4 بر 2 موفق به شکست تیم گاز شد.

پنجمین المپیاد ورزشی وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و با حضور شش تیم منتخب از سراسر کشور و در پنج رشته ورزشی تا 28 مهرماه در سالنهای ورزشی مجتمع فرهنگی ورزشی محمود آباد مازندران پیگیری می شود.