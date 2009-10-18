آمادگی ایران و کره جنوبی جهت گسترش روابط اقتصادی و اجرای پروژه مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، لی یانگ جون معاون وزیر خارجه کره جنوبی با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون راه های تحکیم مناسبات دو جانبه و مسائل آسیا بحث و تبادل نظر کرد.

متکی با اشاره به مناسبات دو کشور اظهار داشت: مناسبات دو کشور و چشم انداز آتی می طلبد رفت و آمدهای دیپلماتیک دو کشور و سفر آتی وزیر امور خارجه کره جنوبی به تهران زمینه تعمیق مناسبات فی ما بین هر چه بیشتر را فراهم نماید.

وی افزود: آنچه می تواند چشم انداز مناسبات دو کشور را در آینده تعیین کند ، اراده جدی مقامات سیاسی دو کشور برای حرکت جامع و همه جانبه به سوی همکاری های فراگیر دو کشور است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارزیابی مناسبات دو کشور اظهار داشت: خوشبختانه در سابقه مناسبات دو کشور، نقطه منفی وجود ندارد و همواره روند مناسبات بر اساس علایق مشترک مناسبات روند خوبی داشته است.

متکی افزود: در ارزیابی همکاری های دو کشور در می یابیم که همکاری ها در تمامی زمینه ها به طور متوازن، پیشرفت مناسب نداشته است، ما امیدواریم این وضعیت بتواند به سمت حرکت متوازن و متعادل و مسیر مناسبات را در تمامی سطوح گسترش دهد.

وزیر خارجه با تبیین زمینه های متنوع مناسبات دو کشور اظهار داشت: حجم کمی و کیفی مناسبات روند فزاینده ای در اجرای پروژه های مشترک به ویژه انرژی، تبادل کالاهای تولیدی داشته است و اما هنوز زمینه های مشترک فراوان وجود دارد که امیدواریم با اراده جدی سیاسی مقامات کره این زمینه به سطح مطلوب ارتقاء یابد و مراودات دو کشور در وضعیت شایسته خویش قرار گیرد.

متکی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در پروژه های مشترک با کره جنوبی در ارتباط با امور عمرانی، پزشکی در افغانستان اظهار داشت: متخصصان ایرانی در پرتو مهارت پرسنل خود و آشنایی فراوان و همزبانی می توانند به آسانی بسیاری از پروژه های مشترک را اجرا نمایند.

وی با اشاره به رخدادهای بین دو کره اظهار داشت: ما از توافق و تفاهم دو کره در جهت صلح ثبات منطقه شبه جزیره کره استقبال می کنیم و آمادگی داریم مساعی خیرخواهانه خویش را در این راستا تعقیب نماییم.

لی یانگ جون معاون امور خارجه کره جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به تاریخ و پیشینه زیاد مناسبات دو کشور اظهار داشت: ما خواهان ارتقاء مناسبات دو کشور در زمینه های اقتصادی و اجرای پروژه های مشترک می باشیم و ما امیدواریم هر چه بیشتر زمینه های همکاری های دو جانبه تعمیق یافته و هر دو کشور هر چه بیشتر در جهت منافع مشترک گام برداریم.

معاون وزیر خارجه کره جنوبی ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، بتوانیم از طریق همکاری های مشترک کره جنوبی و ایران، در اجرای پروژه های ایجاد مراکز پزشکی و آموزش پزشکی و عمرانی با استفاده از منابع مالی کره ای و بین المللی بتوانیم به صلح وثبات افغانستان کمک کنیم.