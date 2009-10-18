42 هزار مدرسه روستایی فاقد نمازخانه/ 35 هزار مدرسه کشور نمازخانه دارند

حجت الاسلام سید جواد بهشتی دبیر ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش و مدیر دفتر گسترش فرهنگ قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه 10 هزار مدرسه در شهرها فاقد نمازخانه هستند گفت: سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس متعهد شده مهرماه امسال 2 هزارباب نمازخانه را به بهره برداری برساند.

وی همچنین اظهار داشت: به طور کلی 60 درصد مدارس فاقد نمازخانه هستند ، این آمار دربرگیرنده مدارس روستایی است که دارای یک کلاس یا نهایت دو کلاس هستند. این درحالی است که درصد مدارسی که نمازخانه ندارند در شهرها تنها 10 درصد است.

دبیر ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش یادآور شد: بسیاری از این مدارس فاقد نمازخانه در راهرو، حیاط و حتی در مسجد همجوار مدرسه نماز جماعت برگزار می کنند.

حجت الاسلام سید جواد بهشتی تصریح کرد: بیش از 35 هزار مدرسه فضای نمازخانه دارند . این درحالی است که در سال تحصیلی 1387- 1388 حدود 2 هزار مدرسه دارای نمازخانه شدند و اگر با چنین سرعتی حرکت کنیم طی 5 سال آینده این 10 هزار مدرسه نیز دارای نمازخانه خواهند شد.

