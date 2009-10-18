شعار هواداران علیه ضد فوتبال مقاومت/ بازی سرد و کسل کننده دو تیم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، از سری رقابتهای هفته دوازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر روز شنبه دو تیم استقلال اهواز و مقاومت در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که حاصل تلاش 90 دقیقه ای دو تیم حتی یک گل هم در برنداشت.

مقاومت در این بازی با روی آوردن به دفاع صرف و دفاع کردن با حدود هشت بازیکن عملا اجازه ارائه بازی به استقلال اهواز را نداد ضمن اینکه خود شیرازی ها نیز نمایش دلچسبی نداشتند تا هوادران استقلال اهواز که به علت نتایج خوب این تیم در هفته های گذشته بر تعداد آنها افزوده شده لذتی از بازی تیمشان مشاهده نکنند.

هواداران استقلال اهواز نسب به بازی های قبل، استقبال بهتری از این بازی به عمل آورده بودند و بیش از سه هزار نفر زحمت آمدن به ورزشگاه را به خود داده بودند ولی باز هم استقلال اهواز که یکی از تیمهای پرطرفدار در فوتبال ایران است در مقایسه با سایر تیم های لیگ برتری، این روزها تماشاگران کمتری دارد.

بازیکنان مقاومت شیراز در نیمه دوم بارها با کوچکترین حرکتی خود را به زمین می انداختند و با برانکارد به خارج می رفتند ولی خیلی زود به بازی بر می گشتند به همین دلیل در نیم ساعت پایانی مسابقه، بازی بیشتر متوقف شده بود.

در 30 دقیقه پایانی بازی، برانکارد حدود 10 بار برای بازیکنان مقاومت به زمین آمد حتی در یکی از همین صحنه ها خداداد افشاریان، قاضی میدان با وجود اینکه اجاره ورود پزشک برای مداوای محمدرضا امیر صناعی، دروازه بان مقاومت را داد به این بازیکن کارت زرد نشان داد.

وقتهای اضافه اعلام شده داور برای این بازی 6 دقیقه بود که این موضوع نشان دهنده توقف بیش از حد بازی بود همین امر باعث شد هواداران استقلال اهواز با شعار « داوود ضد فوتبال» علیه داوود مهابادی، سرمربی مقاومت شعار بدهند.

این بازی در هوایی بسیار مرطوب و شرجی برگزار شد.

ضربه ایستگاهی فرانک آتسو، بازیکن آفریقایی استقلال اهواز در دقیقه 2+90 به زیبایی به سمت دروازه مقاومت شلیک شد و می توانست استقلال را به گل برساند ولی این توپ به تیرک افقی اصابت کرد.

اعلام خطای پشت 18 قدم داور علیه مهدی دغاغله، بازیکن تیم استقلال اهواز در دقیه 5+90 باعث اعتراض شدید سرمربی مقاومت به کادر داوری شد.

این پنجمین بازی استقلال اهواز با هدایت مجید باقری نیا بود که در این دیدارها استقلال اهواز طعم شکست را نچشیده است.

اسماعیل شریفات به علت مصدومیت و محمدرضا رجبی به علت سه کارته بودن موفق نشدند استقلال اهواز را در این دیدار همراهی کنند.

برخلاف دیدارهای قبلی استقلال اهواز، شهرام شفیع زاده مدیرعامل این تیم در این دیدار در ورزشگاه حضور نداشت.