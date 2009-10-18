"روزی روزگاری" اول آبان / جزئیات جایزه اعلام شد

جانشین دبیر این جایزه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام قطعی شدن برگزاری آن گفت: مراسم پایانی جایزه روزی روزگاری عصر روز جمعه اول آبان و با کمک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که سالنی را برای این منظور در اختیار ما قرار داد برگزار میشود.
سعید طباطبایی با اشاره به جزئیات برنامههای اصلی (بخش رقابتی جایزه) افزود: در هر یک از بخشهای رقابتیِ چهارگانه جایزه 3 تندیس و لوح تقدیر به برگزیدگان اول تا سوم به جز بخش ادبیات داستانی اهداء خواهد شد. این بخش با توجه به وجود ترجمه 2 لوح تقدیر و تندیس خواهد داشت که یکی از آنها به نویسنده و دیگری به مترجم اثر برگزیده اهداء میشود. توضیح اینکه لوح تقدیر و تندیس نویسنده خارجی به ناشر ایرانی اثر مذکور به نمایندگی از او اهداء میشود.
طباطبایی همچنین به بخشهای تقدیری جایزه پرداخت و اضافه کرد: در این بخش از مشیت علایی به پاس تلاش در حوزه نقد ادبی تقدیر میشود ضمن آنکه عنایت سمیعی نیز درباره علایی و آثارش سخنرانی میکند. تقدیر از ابراهیم حقیقی به خاطر فعالیت در حوزه طراحی جلد کتاب و سخنرانی بابک احمدی درباره او و آثارش از دیگر برنامههای این بخش است. همچنین از رضا قیصریه به دیل فعالیت توامان در حوزه آفرینش ادبی و ترجمه تقدیر میشود و حسن شهسواری درباره او سخنرانی خواهد کرد.
جانشین دبیر جایزه روزی روزگاری ادامه داد: بخش نظرسنجی جایزه امسال فقط به کتابفروشان اختصاص دارد و بخش نخبگان غیر ادبی - که سال گذشته وجود داشت - حذف شده است. در این بخش دو اثر برگزیده از همین طریق مشخص شدهاند که در روز برپایی مراسم اختتامیه، معرفی و از پدیدآورندگان آنها تقدیر میشود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای جنبی آن گفت: برپایی گالری آثار برگزیده طراحی جلد ابراهیم حقیقی، نمایشنامهخوانی توسط محمدرحمانیان، اجرای پانتومیم و موسیقی به صورت زنده و فیالبداهه از جمله برنامههای جنبی جایزه است.
جانشین دبیر جایزه روزی روزگاری در پایان با بیان اینکه "جایزه امسال روزی روزگاری به زندهیاد رضا سیدحسینی اهداء شده است" از نمایش فیلمی مستند ساخته افشین علیزاده و درباره این نویسنده، مترجم و منتقد ادبی فقید در ابتدای مراسم خبر داد.
به گفته طباطبایی مراسم پایانی جایزه روزی روزگاری از ساعت 16:30 تا 19 روز جمعه اول آبان در پردیس فرهنگی شهید سلیمانی واقع در یافت آباد، میدان الغدیر، بلوار الغدیر، میدان جانبازان برگزار میشود و پیش از آغاز آن، اتوبوسهایی در میدان انقلاب، خانه هنرمندان و روبروی کوی دانشگاه تهران آماده انتقال علاقمندان به حضور در این مراسم هستند.
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