کاهش محاسبات در تولید مدارات الکترونیکی با استفاده از فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان کشاورزیان- یکی از محققان این پروژه با بیان این مطلب گفت: بهره گیری از منطق های چند ارزشی در مدارات مستلزم شناخت میدانها و تعاریف ریاضی و عملکردهای منحصر به فرد است.

وی افزود: در سالهای اخیر نانو لوله های کربنی به دلیل هدایت الکتریکی بسیار بالای خود در ابزارهای انتقالی همانند نانو سیمها و ترانزیستورهای اثر میدانی به دلیل سرعت بالا و حجم کم بسیار مورد توجه قرار گرفته اند این ترانزیستورها در طراحی منطق های چند ارزشی به دلیل توانایی کنترل آستانه ولتاژی عملکردهای بهینه ای را از خود نشان داده اند.

کشاورزیان، اظهار داشت: دستیابی به یک مدار کاملا عمومی که از روابط ریاضی و محاسبات عملیاتی جدا بوده و بتواند کلیه توابع موجود در منطق های سه ارزشی را پیاده کند بسیار آرمانی به نظر می رسید اما در طرح ارایه شده تنها با بهره گیری از 16 ترانزیستور و یک طراحی منحصر به فرد موفق به ارایه کلیه توابع در منطق های چند ارزشی شدیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با تاکید بر اینکه تاکنون در عرصه ترکیب فناوری نانو و منطق های چند ارزشی صرفا از تعریف، طراحی و ساخت مدارات پایه از میدانهای ریاضی توصیف شده مانند لیترال و گالوا بهره ‌گرفته می شد، خاطرنشان کرد: در این پروژه ابتدا سعی بر پیاده سازی و بهینه سازی عملکردهای پایه میدانهای چند ارزشی جدید شد، سپس برای جداسازی روابط پیچیده ریاضی از علم الکترونیک، با بهره گیری از 16 ترانزیستور و با بکارگیری عملکردهای ترانزیستورهای CNTFET، ساخت و طراحی منحصر به فردی را ارایه دادیم که بدون نیاز به روابط ریاضی پیچیده، می توان تمامی توابع و عملکردها را در منطق های سه ارزشی (19683 عملکرد متفاوت) پیاده سازی کردیم.

این محقق ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این طرح آن است که می توان با توصیف یک بلوک محاسباتی با قابلیت پیاده سازی کلیه توابع در منطق های سه ارزشی این امکان را ایجاد کرد که در هر صنعتی که به یک عملیات الکترونیکی نیاز باشد بتوان از عملکردهای آن استفاده کرد.

به گفته وی از این نانوسیستم ها می توان به عنوان یک بلوک عملیاتی قابل برنامه ریزی در ارایه یک نانو برنامه ریز میدانی بهره گرفت.