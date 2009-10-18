  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

هفته هفتم لالیگا/

پیروزی پرگل رئال مادرید/ بارسلونا سرانجام متوقف شد

پیروزی پرگل رئال مادرید/ بارسلونا سرانجام متوقف شد

تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در آغاز هفته هفتم رقابت‌های لالیگا مقابل وایادولید به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی رئال مادرید و در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد، شاگردان پلگرینی با نتیجه پرگل 4 بر 2 مقابل وایادولید به برتری رسید. برای مادریدی‌ها در این دیدار رائول گونزالس (14 و 18)، مارسلو (45) و هیگوآین (79) گلزنی کردند. گل اول وایادولید نیز از روی یک ضربه کاشته در دقیقه 29 توسط "آله مان" به دست آمد و کاستا در دقیقه 53 دومین گل این تیم را به ثمر رساند.

بارسلونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه تساوی بدون گل در زمین والنسیا متوقف شد. این نخستین تساوی فصل صدرنشین رقابت‌های لالیگا به حساب می آید.

دپورتیوولاکرونا هم در حالی که میزبان سویا بود با تک گل دقیقه 38 رودریگوئز مقابل این تیم به پیروز رسید.

هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری هفت دیدار طبق برنامه زیر خاتمه می یابد:
* اسپانیول - تنه‌ریف
* مالاگا - آلمریا
* مایورکا - ختافه
* خه‌رس - ویارئال
* رئال زاراگوزا - راسینگ سانتاندر
* اتلتیک بیلبائو - اسپورتینگ گیخون
* اوساسونا - آتلتیکومادرید

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 19 امتیاز
2- رئال مادرید 18 امتیاز
3- سویا 15 امتیاز، تفاضل گل 9+
4- دپورتیوو لاکرونا 15 امتیاز، تفاضل گل 5+
-----------------------------------------
18- مالاگا 4 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- ویارئال 3 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- خه‌رس 2 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 966094

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها