آموزش و ترو یج هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

محرمعلی صادقی گرما رودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه اگر توجه به بومی کردن دانشها نهادینه شود، مشکلات منابع طبیعی کمتر خواهد شد بر لزوم ایجاد و بهره گیری از الگو های ترویجی مناسب در کشور تاکید کرد.

وی همچنین به شورای سیاستگذاری آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد و اظهارداشت: هدف اصلی از تشکیل این شورا اتخاذ تصمیمات منطقه ای با توجه به فرهنگها، اقلیم، مسائل اجتماعی و اقتصادی نقاط مختلف کشور است.

معاون دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها ادامه داد: تبادل افکار و تجربیات در نقاط مختلف و مناطق پنج گانه ایران در دستور کار شورای سیاستگذاری آموزش و ترویج سازمان جنگلها قرار دارد تا راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات فراهم شود.

وی گفت: تا پایان آبان ماه این شورا در دو منطقه دیگر کشور که شامل استانهای لرستان، کرمانشاه، ایلام، ‌همدان و کردستان در منطقه دو و استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، قزوین و زنجان در منطقه سه می شود، برگزار خواهد شد.

صادقی گرما رودی فلسفه اصلی تشکیل شورای سیاستگذاری آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را بدست آوردن رابطه دو سویه در ماهیت کار ترویج برشمرد و اظهار داشت: کار ترویج با توجه به ماهیتی که دارد نیازمند توجه اساسی به مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقاط مختلف کشور است و باید به صورت دوسویه اجرا شود.

وی برداشت ردیف اعتباری مجزا در این حوزه تاکید کرد و افزود: مدیران ستادی و شهرستانی باید برای رفع مشکلات آموزش و ترویج در کنار مدیران کشور باشند تا این بخش در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار گیرد.

معاون دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوریاد آور شد: اجرای طرح همیاران طبیعت با بسیج همه امکانات و اعتبارات می تواند جایگاه ویژه ای در بین اقشار مختلف جامعه داشته و تحول عظیمی در بعد آموزش و ترویج ایجاد کند.