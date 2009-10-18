هیئت پارلمانی ایران عازم اجلاس بین المجالس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس موضوعات همکاری و مسئولیت مشترک در مبارزه بین المللی علیه جرایم سازمان یافته به ویژه قاچاق مواد مخدر، فروش غیر قانونی سلاح، قاچاق انسان و تروریسم بین مرزی نقش پارلمان ها در توسعه همکاری های جنوب - جنوب و همکاری های سه جانبه با نظر داشت به تسریع دستیابی به اهداف توسعه هزاره، مشارکت جوانان در فرایند دموکراسی در قالب سه کمیته مطالعاتی تخصصی مورد بحث و بررسی نمایندگان مجالس بیش از 120 کشور جهان قرار خواهد گرفت.

همچنین موضوع زیرعنوان ماده اضطراری در ارتباط با مهمترین مسائل روز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان به دستور کار اجلاس اضافه می شود که در این خصوص گروه جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه موضوع اقدام پارلمانی برای پایان دادن به اوضاع بحرانی در سرزمین های اشغالی فلسطین به ویژه غزه با نظر داشت به گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در مورد جنایات رژیم صهیونیستی، در مباحث مربوط مشارکت خواهد داشت.

ریاست هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عهده دارد و کاظم جلالی، سید ناصر موسوی، مرتضی آقاتهرانی، علیرضا سلیمی، علیرضا دهقان و خانم ها فاطمه آلیا و فاطمه آجرلو سایر اعضای هیئت اعزامی را تشکیل می دهند.

کاظم جلالی به عنوان عضو علی البدل کمیته حقوق بشر نمایندگان مجالس و فاطمه آجرلو به عنوان عضو علی البدل کمیته هماهنگی اجلاس نمایندگان زن در اتحادیه بین المجالس به طور جداگانه در جلسات مربوط حضور خواهند داشت.

اتحادیه بین المجالس یک سازمان مهم غیردولتی می باشد که در حال حاضر 153 عضو دارد. مقر اتحادیه مزبور در ژنو سوئیس می باشد و جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اعضای فعال آن بوده است.