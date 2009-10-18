به گزارش خبرنگار مهر، ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه ملی سینما حقیقت، فیلم مستند بلند "سوار خسته می‌تازد" به کارگردانی المیرا مقدم دوشنبه ساعت چهار و نیم در سالن سینما فلسطین یک به نمایش درمی‌آید.

این مستند درباره مسعود کیمیایی فیلمساز باسابقه سینمای ایران است و در آن سیر کارنامه فیلمسازی کیمیایی از منظری متفاوت مرور می‌شود. "سوار خسته می تازد" نخستین فیلم بلند المیرا مقدم است که به عنوان عکاس سینما فعالیت کرده. مدت زمان این فیلم 82 دقیقه است و در آن علاوه بر کیمیایی، چهره‌های مختلف فرهنگی، ادبی و هنری درباره آثار او از بیگانه بیا تا رئیس به نقد و نظر نشسته‌اند.

احمدرضا احمدی، جمشید ارجمند، داریوش ارجمند، بهروز افخمی، آیدین آغداشلو، سیمین بهبهانی، رامبد جوان ، اسحاق خانزادی، محمد مهدی دادگو، اکبر رادی، فهیمه راستکار، مرتضی شایسته، ماشاالله شمس الواعظین، عباس شباویز، سیاوش شاملو، پری صابری، جواد طوسی، علی اصغر طبسی، بهروز غریب پور، اصغر فرهادی، فرامرز قریبیان، ایران کیمیایی ، لیلی گلستان، داریوش مهرجویی، علی میرزایی، فرزاد موتمن ،جمشید مشایخی،اکبر معززی و... در این فیلم درباره کیمیایی صحبت کرده‌اند.



عوامل این فیلم عبارتند از طراح و کارگردان: ا. مقدم، مشاور کارگردان: رضا درمیشیان، تصویربردار: علیرضا ایروانی، تدوین: شهاب حاجی‌ مشهدی، صدابردار: حمید آخرتی، عکاس: فرزاد مدنی‌زاده، مجری طرح: سینما سبز پیشرو، تهیه‌کننده: هوشنگ مقدم.

