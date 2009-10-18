مجلس به‌ اطلاعات دولت اعتماد کرد/ ارائه آمار صحیح 70 درصد خانوارها

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص روند بررسی و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: مرکز آمار ایران گزارشی مفصل به کمیسیون ویژه ارائه داد که در آن آمده بود بیش از 70 درصد خانوارها اظهاراتی صحیح درباره وضعیت اقتصادی خود ارائه کرده بودند.

نماینده مردم تهران این موضوع را نشان دهنده صداقت بسیار بالای ملت ایران عنوان کرد و گفت: در این گزارش آماری درصد کسانی که مشمول هدفمند کردن یارانه ها می شوند، شامل کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، مستمری بگیران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رانندگان تاکسی و غیره تعیین شده است و این نیز نشانگر دقت کامل دولت و مجلس برای شروع هدفمند کردن یارانه هاست.

به گفته رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در صورت احراز نادرست بودن اطلاعات خانوارها از وضعیت اقتصادیشان دستور توقف پرداخت یارانه ها به آنان و برگشت دادن وجوه از طرق قانونی صادر خواهد شد.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: علاوه بر این اگر کسانی خود را نسبت به دریافت یارانه محق بدانند و مشمول تشخیص داده نشده باشند نیز می توانند با مراجعه به کارگروه تعیین شده ضمن ارائه مستندات اعتراض خود را اعلام کنند و بعد از بررسی اعتراض ها نسبت به مشمول قرار گرفتن آنان اقدام خواهد شد.

این نماینده مجلس در پایان در خصوص میزان تورم زا بودن لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: بنا بر پیش بینی دولت اجرای این لایحه 11 تا 15 درصد تورم خواهد داشت.