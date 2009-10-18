توسعه صنایع دستی به حمایت هنرمندان نیازمند است

حمیدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور ترویج روحیه تعاون و همکاری افراد با یکدیگر برای انجام کارهای گروهی و تخصصی صنایع دستی، دوره‌های آموزشی برگزار می کند.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و اداره کل تعاون به صورت مشترک نسبت به برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی هنرآموختگان برتر مراکز آموزشی صنایع دستی استان در راستای ترغیب و تشویق و تبیین چگونگی تشکیل تعاونی‌ها و اتحایه تعاونی‌های صنایع دستی اقدام کرده اند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: حمایت از هنرمندان از ضروریات رشد و توسعه در حوزه صنایع دستی است و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی به اقتصاد پویا و پایدار کمک کرده و با ایجاد تعاونی‌ها در زمینه‌های اقتصادی مرتبط می‌توان میزان و مدت زمان بقای شرکت‌ها را در عرصه رقابت افزایش داد.

وی با اشاره به برگزاری این دوره‌ها گفت: هدف از برگزاری این دوره‌ها که در پی اجرایی کردن یکی از بندهای تفاهمنامه بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با وزارت تعاون بوده، آشنایی و ترغیب هنرآموختگان رشته‌های مختلف صنایع دستی برای تأسیس تعاونی است.

قاسمی خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای اینگونه سیاست‌ها، توافقات فرابخشی و فرا سازمانی، بتوانیم گام موثری برای استفاده از شرایط و امکانات مشترک دستگاه‌ها و به کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود در راستای خدمت به صنعتگران و هنرمندان برداریم.

وی اعلام کرد: دوره توجیهی آشنایی با تعاون و قوانین و مقررات مربوط به آن در راستای تأسیس تعاونی‌ها با مشارکت 25 نفر از هنرآموختگان دوره به‌آموزی که به بازار کار نزدیکترند تشکیل و به آنها گواهینامه کارگاه مربوطه اهدا می‌شود.