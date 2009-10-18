اتاق فکر جشنواره امام رضا(ع) در صدا و سیمای خراسان رضوی تشکیل شد

محمد باقر پیشنمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: جشنواره امام رضا (ع) در سه محور تولید خبر، تولیدات رادیویی و همچنین تولیدات تلویزیونی برگزار می شود.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی، از ارسال 53 اثر به دبیرخانه این جشنواره خبرداد و تصریح کرد: در کنار این جشنواره که خاص این سازمان است در راستای هر چه پربار تر برگزار شدن جشنهای دهه کرامت، صدا و سیمای خراسان رضوی علاوه بر پخش مستقیم بخشی از این برنامه ها در سراسر کشور، سایر برنامه ها را نیز بطور کامل پخش خواهد کرد.

پیشنمازی از تشکیل اتاق فکر ویژه جشنواره امام رضا (ع) خبرداد و خاطر نشان کرد: این اتاق فکر در جهت بهره وری از نظرات و پیشنهادات تولید کنندگان در این جشنواره و برای تبیین سیره رضوی و فرهنگ شیعی در صدا و سیمای استان تشکیل شد.

وی با اشاره به این مطلب که معاونت برون مرزی این سازمان، با سه کشور افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان همکاری رسانه ای دارد، تصریح کرد: بخشی از تولیدات ما در این راستا، به سه زبان دری، تاجیکی و ازبکی است و در این ایام خاص نیز با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه های خاصی برای این سه کشور تدارک دیده ایم.