عقلا و سران احزاب با طرح اختلافات و تقویت مشترکات به توافق برسند

محسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: افرادی که در شرایط کنونی جامعه در پی وحدت ملی نیستند، یا جاهل به مسئله اند و یا وجود وحدت ملی در جامعه آنها را از رسیدن به اهداف شان منع می کند.

این فعال سیاسی گفت : پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور شرایط خاصی شکل گرفت و در این فضا بین طرفداران نظام جمهوری اسلامی در گروههای مختلف کدورت و اختلاف نظر شدید بوجود آمد.



وی ادامه داد: برای برطرف کردن این تشنجی که میان گروههای مختلف در کشور بوجود آمده باید در عرصه ملی زمینه همگرایی شکل گیرد.



یحیوی تصریح کرد: به یقین پیشبرد برنامه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی در فضایی آرام امکان پذیر است.



عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر ضرورت ایجاد آشتی ملی در کشور، خاطرنشان کرد: تا زمانی که فضا آشفته است و دیدگاهها و نظرات متوجه اختلافات است، افراد جامعه با تمام نیرو و توان خود حرکت نمی کنند و این موجب کاهش بازده کاری در کشور می شود.



وی تاکید کرد: باید عقلا و افراد موثر احزاب و تشکل های کشور و غیر افراطیون جمع شوند، نقاط مورد اختلاف را مطرح کنند و با تقویت مشترکات به توافق برسند.



یحیوی یکی از نیازهای حتمی هر جامعه بویژه جامعه اسلامی ما را وحدت ملی، انسجام داخلی و آشتی ملی عنوان کرد و افزود: نیازی نیست در این وحدت و یکپارچگی همه گروهها یک نوع فکر کنند، بلکه باید گروههای سیاسی روی مصالح عمومی کشور به توافق برسند.