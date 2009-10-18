  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

یحیوی در گفتگو با مهر:

عقلا و سران احزاب با طرح اختلافات و تقویت مشترکات به توافق برسند

عقلا و سران احزاب با طرح اختلافات و تقویت مشترکات به توافق برسند

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین خواستار آن شد که عقلا و افراد موثر احزاب و تشکل های کشور و غیر افراطیون نقاط مورد اختلاف را مطرح کنند و با تقویت مشترکات به توافق برسند .

محسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: افرادی که در شرایط کنونی جامعه در پی وحدت ملی نیستند، یا جاهل به مسئله اند و یا وجود وحدت ملی در جامعه آنها را از رسیدن به اهداف شان منع می کند. 

این فعال سیاسی گفت : پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور شرایط خاصی  شکل گرفت و در این فضا بین طرفداران نظام جمهوری اسلامی در گروههای مختلف کدورت و اختلاف نظر شدید بوجود آمد.

وی ادامه داد: برای برطرف کردن این تشنجی که میان گروههای مختلف در کشور بوجود آمده باید در عرصه ملی زمینه همگرایی شکل گیرد.

یحیوی تصریح کرد: به یقین پیشبرد برنامه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی در فضایی آرام امکان پذیر است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر ضرورت ایجاد آشتی ملی در کشور، خاطرنشان کرد: تا زمانی که فضا آشفته است و دیدگاهها و نظرات متوجه اختلافات است، افراد جامعه با تمام نیرو و توان خود حرکت نمی کنند و این موجب کاهش بازده کاری در کشور می شود.

وی تاکید کرد: باید عقلا و افراد موثر احزاب و تشکل های کشور و غیر افراطیون جمع شوند، نقاط مورد اختلاف را مطرح کنند و با تقویت مشترکات به توافق برسند.

یحیوی یکی از نیازهای حتمی هر جامعه بویژه جامعه اسلامی ما را وحدت ملی، انسجام داخلی و آشتی ملی عنوان کرد و افزود: نیازی نیست در این وحدت و یکپارچگی همه گروهها یک نوع فکر کنند، بلکه باید گروههای سیاسی روی مصالح عمومی کشور به توافق برسند.

کد مطلب 966134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها