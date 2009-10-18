شبکه جمع آوری فاضلاب در 10 شهر آذربایجان غربی در حال اجراست

فرید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان این مطلب افزود: اشنویه، ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت، سلماس، مهاباد، میاندوآب و نقده این شهرها را شامل می شوند.

وی با بیان اینکه این 10 شهر بیش از 80 درصد جمعیت استان را شامل می شوند، اظهار داشت: شهرهای مهاباد با 93 درصد، نقده با 85 درصد، سردشت با 81.5 درصد، بوکان با 80 درصد و ارومیه با 53.5 درصد بیشترین میزان برخورداری جمعیت از شبکه فاضلاب را به خود اختصاص داده اند.

خلیل زاده با اشاره به اینکه 49.3 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب هستند، بیان داشت: در حال حاضر در شش شهر خوی، سلماس، ارومیه، مهاباد، میاندوآب و بوکان تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری هستند و مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه نیز در حال ساخت بوده و تا پایان سال آتی به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: تصفیه خانه فاضلاب پیرانشهر در حال ساخت است که تا پایان امسال یا اوایل سال آینده وارد مدار بهره برداری می شود، همچنین احداث تصفیه خانه فاضلاب نقده و سردشت در صورت تامین به موقع اعتبارات تا پایان سال آینده به اتمام می رسند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: تاسیسات فاضلاب شهر ماکو در حال طی کردن مراحل ابتدایی است و در سال آینده عملیاتی می شود، همچنین در سایر شهرهای استان نیز به محض اخذ مجوز احداث تاسیسات فاضلاب آغاز می شود.

خلیل زاده با بیان اینکه طول شبکه جمع آوری فاضلاب استان دو هزار و 100 کیلومتر است، افزود: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی معمولا جزء شرکتهای برتر در توسعه شبکه فاضلاب بوده و در این زمینه در سال گذشته رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت به استان نیز گفت: احداث چهار تصفیه خانه ارومیه، میاندوآب، مهاباد و سلماس در دور اول سفر مصوب شده بودند که تا سفر دوم محقق شدند، همچنین احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرهای نقده و سردشت و شبکه آب شهرکهای گلمان ارومیه، ولیعصر خوی و قجلوی میاندوآب نیز مصوبات دور دوم سفر بودند که در حال اقدام هستند.

خلیل زاده در پایان با اشاره به اعتبارات این شرکت نیز تصریح کرد: سالجاری بر اساس تحقق بودجه ای در حدود 690 میلیارد ریال برنامه ریزی شده است که 300 میلیارد ریال از این بودجه از منابع عمومی تامین می شود.