اشتباهات داوری علیه تراکتورسازی عرف شده است

فراز کمالوند در خصوص مسائل بازی با استیل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه ضایع کردن حق تراکتورسازی به عرف تبدیل شده و هر روز شاهد تصمیمات اشتباه تاثیرگذار داوری علیه تراکتورسازی هستیم.

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز با اشاره به اعلام پنالتی در دقایق پایانی بازی گفت: تیم تراکتورسازی تمامی توجه خود را روی مسائل فنی حریف متمرکز می کند اما در خصوص درست سوت زدن داور قدرتمان نمی رسد.

وی با تاکید بر اینکه عمدی در اشتباهات داوری علیه تراکتور وجود ندارد، تصریح کرد: متحیرم که چگونه است تمامی اشتباهات به ضرر ما تمام می شود.

سرمربی تراکتورسازی ادامه داد: اگر درچیدمان داوری برای تیمهای بزرگی چون تراکتورسازی دقت نشود علاوه بر تیم ما تمامی لیگ متضرر می شود چراکه این لیگ پر شورترین هواداران کشور را از خود خواهد رنجاند و این مسئله اصلا به صلاح نیست.

وی تصریح کرد: تیم از لحاظ فنی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و آماده ایم در بازی های آینده قدرت تراکتورسازی را به رخ حریفان بکشیم اما از کجا معلوم که در بازی های آینده نیز داوری به ضرر ما نباشد.

بازی تیمهای استیل آذین تهران و تراکتورسازی تبریز عصر شنبه با نتیجه دو بر دو مساوی پایان یافت.