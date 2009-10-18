ترکیه با هرگونه ظلم مخالف است/ در کنار ملت فلسطین می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار لبنان، "رجب طیب اردوغان" در سخنان روز گذشته خود در ترکیه البته بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: ترکیه هرگز در تاریخ خود در کنار ظالمان نبوده است.

وی تاکید کرد: ما همواره پشتیبان ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین بوده ایم.

اردوغان با اشاره به اینکه ممکن است برخی با ترکیه در زمینه های مختلف اختلاف داشته باشند، افزود: ما با هیچ طرفی دشمنی نداریم و سیاست های خود را بر اساس تحقق صلح در منطقه و جهان برنامه ریزی کرده ایم.

روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی از ژانویه سال جاری پس از آنکه آنکارا به شدت تجاوز این رژیم به نوار غزه را محکوم کرد، به تیرگی گرایید.

تشنج در این روابط در هفته اخیر و با لغو حضور نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در مانور عقاب آناتولی بیشتر شد. در هفته جاری نیز انتقاد تل آویو از سریال ترکیه ای بر تنش در روابط دو جانبه افزود.

در این سریال سربازان اسرائیلی نشان داده می شوند که کودکان فلسطینی از جمله یک کودک شیرخوار را به شهادت می رسانند.

"احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه نیز روز جمعه گذشته بهبود روابط با رژیم صهیونیستی را به پایان فاجعه انسانی در غزه مرتبط دانسته بود.