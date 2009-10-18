ونزوئلا با ایران و روسیه در زمینه هسته ای همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هوگو چاوز" روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از برگزاری نشستی با روسای چپگرای آمریکایی لاتین در منطقه مرکزی بولیوی گفت که استفاده از انرژی هسته ای تنها برای اهداف صلح آمیز است و ونزوئلا درصدد ساخت بمب هسته ای نیست.

وی تصریح کرد که ونزوئلا هم اکنون با کمک دولت روسیه اقدامات اساسی را در جهت توسعه برنامه هسته ای خود انجام داده است.

چاوز تاکید کرد که کشورش هم اکنون با ایران و روسیه در زمینه توسعه برنامه هسته ای همکاری می کند و به هیچ چیز دیگری به غیر صلح آمیز بودن این برنامه فکر نمی کند.

به نوشته رویترز چاوز طی سالهای اخیر روابط نزدیکی را با دولت ایران برقرار کرده است و در تلاش برای تداوم این ارتباط است.

همچنین "جس چاکون" وزیر علوم و فناوری ونزوئلا پیشتر گفته بود: ونزوئلا دارای منابع عظیم معدنی و سنگهای قیمتی از جمله طلا، الماس و نیکل است و در تلاش برای استفاده از منابع طبیعی دیگر و توسعه دانش هسته ای است.

رئیس جمهوری ونزوئلا پیشتر اعلام کرده بود که روسیه به کشورش برای ساخت اولین راکتور هسته ای آن کمک خواهد کرد.