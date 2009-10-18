دکتر محمود نبوی در خصوص تعداد دانش آموزان مبتلا به آنفلوآنزای نوع A به خبرنگار مهر گفت: هیچ ضرورتی ندارد که چه تعداد دانش آموزان به این بیماری مبتلا شده باشد. مهم این است که این بیماری در مرحله پاندمی قرار دارد و همه را مبتلا می کند.

این در حالی است که روز گذشته رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از ابتلای سه معلم به آنفلوانزای A خبر داده بود.

نبوی با اشاره به تهیه دستورالعمل پیشگیری از آنفلوانزای A در مدارس با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، اظهارداشت: تمامی جوانب مراقبت و پیشگیری در این دستورالعمل دیده شده و مدارس ملزم به اجرای دقیق آن هستند.

طی هفته گذشته 173 مورد جدید ابتلا به بیماری آنفلوانزا در کشور گزارش شده است که در مجموع تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور از 476 مورد به 649 مورد رسیده است.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نمی توان از روند ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد، افزود: فقط می توان با آموزش از شدت روند ابتلا کم کرد و این کار نیز با آموزش میسر می شود.

نبوی به دستورالعمل پیشگیری از آنفلوانزای A در مدارس اشاره کرد و گفت: طبق این دستورالعمل چنانچه بیش از 15 درصد دانش آموزان یک کلاس درس سرما بخورند آن کلاس به مدت یک هفته تعطیل می شود.

به گفته وی، این دستورالعمل تا پایان زمستان در مدارس اجرا می شود.

بر اساس گزارش اخیر وزارت بهداشت، تعداد موارد جدید فوت ناشی از ابتلا به آنفلوانزای A طی هفته گذشته 3 مورد اعلام شد که در مجموع شمار فوت ‌شدگان در اثر این بیماری به 10 نفر در کشور رسیده است.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: مرگ و میر ناشی از ابتلا به این بیماری غیرقابل انکار است اما اغلب مبتلایان با استراحت و بدون نیاز به دارو درمان می شوند.